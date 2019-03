Jurnalista TVR retrasă de pe domeniile PSD-Parlament pentru că este 'PREA AGRESIVĂ' și-a dat DEMISIA: A fost audiată în Comisia de Etică pentru întrebările incomode

Jurnalista Andreea Dumitrescu și-a anunțat demisia de la TVR, după ce reprzentanții postului au decis să-i retragă acreditarea de la Parlament și PSD pentru că punea întrebări “prea incomode” și supără aleșii.

“Azi se încheie doi ani și un pic la TVR! Au fost frumoși, nervoși, pasionanti, cu oameni minunați de la care am avut multe de învățat, cu experiențe unice pe care nu știu dacă voi avea ocazia să le mai trăiesc. A fost un loc in care mi-am făcut meseria cu mult drag și neîngrădit, iar când acest lucru nu a mai fost posibil pentru mine am ales să plec si sa încerc sa fac asta mai departe in alt loc. Las însă în urmă o echipa care face toate eforturile în continuare pentru a aduce pe ecran știri echilibrate si documentate intr-o mare de zgomot. In ciuda celor întâmplate in cazul meu am toată încrederea că ei vor reuși să mențină standardele unor jurnale ca la carte. Vă mulțumesc tuturor pentru tot, a fost o onoare! Rămas bun, TVR!”, a scris Andreea Dumitrescu pe Facebook.

Contactată de HotNews, ea a spus că marți a fost la audiere la Comisia de Etică, for din interiorul TVR unde ea depusese o sesizare în legătură cu cele care i s-au întâmplat, dar că cea care i-a retras acreditările, șefa știrilor TVR, Mădălina Rădulescu, nu s-a prezentat.

Aceasta a mai precizat că va rămâne în presă, dar nu a precizat la ce publicație sau post tv va merge.