Jurnaliști, dați afară din Spitalul județean Gorj, la ordinul managerului. Jurnalist: ”Un tânăr chirurg și-a făcut cheful de ziua lui de naștere în blocul operator” / Manager: ”Este o campanie de denigrare a imaginii spitalului” (VIDEO)

Incident grav la Spitalul județean Gorj. Mai mulți jurnaliști au fost dați afară cu forța din spital, la ordinul managerului instituției. Totul s-a întâmplat în timp ce reprezentanții presei documentau un transfer făcut recent de conducerea unității medicale, de la un cabinet privat, la policlinica spitalului, informează presafarastapani.ro.

Managerul spitalului, Gigel Capotă, a chemat firma care asigura paza instituției pentru a-i da afară pe jurnaliști, susținând că nu este treaba presei cum face el angajările în spitalul pe care îl conduce.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfi, jurnalistul Narcis Daju, de la GorjNews.ro, a dezvăluit că în Spitalul Județean Gorj un tânăr chirurg și-a serbat ziua de naștere ăn blocul operator.

”De un an, presa din Gorj a produs zeci de investigații despre ceea ce se întâmplă în acest spital, fără niciun fel de finalitate. De exemplu, angajații de la Psihiatrie se plictisesc foarte tare și amenajează acolo show-uri erotice cu pacienți. (...) A trecut o lună de când acest lucru a apărut în presa centrală și nu s-a luat nicio măsură. Avem un tânăr chirurg care a ținut neapărat să-și facă cheful de ziua lui de naștere în blocul operator, cu chelneri aduși de la un restaurant din oraș. Nu s-a luat nicio măsură. Avem mărturiile unor colegi din secție. Nu are sens să mai vorbim de infecții când ei fac chef în blocul operator”, a declarat Nercis Daju.

La rândul său, Gigel Capotă, managerul spitalului susține că totul este, de fapt, o campanie de denigrare a imaginii spitalului.

”Din punctul meu de vedere, este o campanie de denigrare a imaginii spitalului, de încălcare a regulilor privind accesul în incinta unității.

În legătură cu incidentul de astăzi, am fost informat de cadrele medicale că anumite persoane, dotate cu camere de filmat și aparate de înregistrare, care se dau drept jurnaliști, au intrat în mod abuziv în incinta cabinetului și a ambulatoriului integrat, în timpul programului de lucru, perturbând desfășurarea în condiții optime a activității medicale. (...) Aceste persoane au proferat injurii și cuvinte calomnioase, jignitoare greu de redat în spațiul public.

Am solicitat firmei de pază să restabilească ordinea firească , invitându-i să părăsească incinta unității spitalicești. Eu sunt de acord că exercitarea libertății de exprimare trebuie să se facă, dar într-o unitate spitalicească se face în anumite limite. (...) Accesul reprezentanților presei, în orice unitate medicală este permis pe baza acreditării acestora, aprobări date de către manager.

Eu nici nu știu dacă aceștia sunt ziariști”, a susținut managerul spitalului.

Capotă a fost însă contrazis de Daju.

”Suntem jurnaliști toți cei care am intrat în spital. Nimeni nu a înjurat pe nimeni. Erau zeci de persoane care așteptau să fie consultate de un medic specialist în diabet, care nu avea dreptul să-i consulte pentru că conducerea spitalului nu s-a ocupat să-i introducă în sistem, să ia aprobările necesare. Și erau zeci de persoane care ne-au mulțumit că am venit să ne spună ce probleme au. Stăteau pe hol, majoritatea bătrâni, și nimeni nu-i întreba de sănătate”, a susținut jurnalistul.

