Noul șef al PSD Cluj, Liviu Alexa, îi jignește pe jurnaliștii incomozi din zonă, motiv pentru care Asociația Profesioniștilor de Presă Cluj i-a trimis președintei PSD, Viorica Dăncilă, o scrisoare de protest față de comportamentul acestuia.

Alexa nu este la prima abatere de acest fel. El a mai fost dat în judecată din cauza comportamentului agresiv și a limbajului vulgar.

SCANDAL LA KANAL D! DOUĂ VEDETE S-AU BĂTUT ÎN DIRECT! ANDREEA MANTEA, ÎN STARE DE ȘOC! (GALERIE FOTO)

Reamintim că Liviu Alexa deține "Ziar de Cluj" și al NCN TV, televiziune locală la care apare și Răzvan Dumitrescu de la Antena 3, despre care publicația Newsweek spunea că, alături de alte nume cunoscute din presa română, primesc bani de la PSD pentru materiale de propagandă. Pe lângă cele două platforme media enumerate, Liviu Alexa ar mai fi proprietarul a 16 ziare locale, potrivit EVZ.

În momentul numirii acestuia la șefia PSD Cluj, baronul de Vaslui Dumitru Buzatu a avut un derapaj în plină ședință CEx și a afirmat că "toți jurnaliștii sunt șpăgari”.

BLESTEM PENTRU ANDREEA BĂLAN! S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ NUNTĂ! E ŞOC ŞI GROAZĂ (GALERIE FOTO)

Ulterior, Viorica Dăncilă s-a delimitat de sintagma „jurnaliștii sunt șpăgari” folosită de colegul său, deși în ședința PSD nu ar fi avut nicio reacție.

Scrisoarea de pr otest a Asociației Profesioniștilor de Presă Cluj:

Către, Președintele PSD, Viorica Dăncilă, membrii Comitetului Executiv al PSD

Stimată doamnă președinte, stimați membri ai conducerii PSD, prin prezenta scrisoare, Asociația Profesioniștilor din Presă Cluj (APPC) vrea să vă aducă la cunoștință o situație anormală, în legătură cu comportamentul noului președinte al PSD Cluj, Liviu Alexa.

Acest comportament nu este unul nou. Liviu Alexa a fost ținta mai multor comunicate de presă trimise de APPC Cluj (șase la număr), asociație care reunește aproape 60 de jurnaliști din Cluj, prin care se atrăgea atenția că materialele de pe site-ul deținut de Liviu Alexa depășesc complet limitele jurnalistice. Atacurile la adresa colegilor de breaslă au început acum câțiva ani.

VESTEA CARE A ŞOCAT ROMÂNIA! RUGĂCIUNI PENTRU GABRIEL COTABIȚĂ! APARIŢIE DE INFARCT! CÂNTĂREŢUL E DE NERECUNOSCUT (GALERIE FOTO)

Au fost jignite jurnalistele Corina Brânduşan, Cosmina Fernoagă, Florina Pop și Oana Moisil, într-un mod incalificabil, Liviu Alexa utilizând sintagme ca: „vagin jurnalistic”, „bijboacă jurnalistică”, „duhnind a frustrare prin ochii săi prea apropiaţi de nas”, „minge de tenis plină cu ură ce se loveşte singură de pereţi”, „bilă jurnalistică”, „l-a spălat şi pupat în cur”, „măiestrit jurnalism de convenienţă, care ascundea în loc de pană limba în cur”, „scotea muci uscaţi, îi făcea biluţe şi (…) spunea că se hrăneşte vegan şi că mucii sunt, de fapt, extract de kiwi”, „s-a apucat să desfacă numai cutiile cu întăritoare sexuale, pe care a început să le hăpăie pe nemestecate”.

Despre jurnalistul Mihai Bacalu, cel care a scris despre nenumăratele procese de calomnie pe care le are Liviu Alexa, acesta a scris: ”Un singur gândac de Colorado mai pastrase … pe langa el, …., zis si Fecalu, gunoierul media urât mirositor care îi ridică osanale lui … (… nu e gândac de Colorado, e pur si simplu dopu’ la vana lui X). Si, ce să vezi, frate? Ieri, firma de hosting care găzduia penibilitatea aia de mizerie media …. i-a suspendat contul nespălatului”.

EMOŢII MARI PENTRU SMILEY! SCENE DE COŞMAR LA VOLAN! VITEZA A FĂCUT RAVAGII! FANII SUNZ ÎN STARE DE ŞOC ( GALERIE FOTO)

Despre reputatul jurnalist clujean, Vasile Măgrădean, de la Agenția Mediafax, care l-a și dat în judecată pe Liviu Alexa, noul președinte al PSD Cluj a scris: ”… cabanosul mic şi fără ouă al presei clujene“, ”Jurnalistul … este un hoţ împuţit. Agenţia de presă … este o instituţie jegoasă care fură“.

Liviu Alexa a fost dat în judecată de președintele APPC Cluj, Remus Florescu, jurnalist la Adevărul, pentru jignirile dintr-un articol de presă. Procesul de calomnie a fost câștigat de acesta, iar Liviu Alexa a fost pus de instanță la plata despăgubirilor.

La adresa jurnalistului cu 30 de ani vechime în presă, Sorin Grecu, Liviu Alexa a scris: ”Nici infarctul păţit nu l-a facut pe marele ipocrit … sa se linisteasca. In continuare, … consuma căcat, deși, se știe, el dăuneaza grav moralitătii. Ultima supărare a ratatului, altfel talentat, este că de ce i s-a „furat” interviul cu …, făcut in adevăr de … acum 10 ani pentru NCN, că de ce nu i s-a cerut voie înainte de difuzare. De aia, cretinule, fiindcă nu e nevoie să îți ceară nimeni voie”.

Prin intermediul site-ului pe care îl deține, Liviu Alexa a mai atacat jurnaliști precum Romeo Couți, directorul TVR Cluj, Tiberiu Fărcaș, de la Clujulcultural.ro, Vasile Manu, de la eclujeanul.ro etc.

DOAMNE, DUMNEZEULE! S-A AFLAT BOALA DE CARE SUFERĂ TEO TRANDAFIR! CARMEN HARRA A SPUS ADEVĂRUL! ŞANSELE SUNT MINIME (GALERIE FOTO)

Au fost și atacuri incalificabile la adresa redactorului șef al publicației Făclia de Cluj, Cosmin Puriș, despre care Alexa a scris că: ”el are doua calități: una de scriitor la ziar si alta de încasator-poansoanator reclama politică mascat, advertoriale, limbi în cur, orice-uri numai să iasă comisionul”, sau jurnalistul Bogdan Stanciu, șef de promoție al Școlii BBC, multipremiat, despre care a scris că este un ”ratat de presă”.

Doamnă președinte al PSD,

De la instalarea în funcția de președinte interimar al PSD Cluj și până la trimiterea acestei scrisori, Liviu Alexa și site-ul web ziardecluj.ro, pe care îl deține, au folosit un limbaj vulgar și agresiv în repetate rânduri la adresa a doi jurnaliști, Horea Șoica și Cosmina Fernoagă, și a unei publicații din Cluj, ȘtirideCluj.ro. Spre exemplificare, reproducem o postare de pe contul personal al liderului PSD Cluj: „«Știri de Cluj» mănâncă rahat cu polonicul. După ce că a ignorat cu nesimțire numirea mea ca președinte al PSD Cluj, redacția – compusă din Horia Șoica și Șoica Horia – bagă azi duma că există un sondaj intern în care Viorica Dăncilă ar lua pe Cluj 6%. Din câte îmi aduc aminte, încă sunt președintele PSD Cluj și încă pot să vă spun că nu există niciun sondaj intern, după cum nici Știri de Cluj nu are „surse” în PSD Cluj. Însă ciuda e mare la Șoica, e așa, o râcă genetică, nu poate scăpa de ea. Are 40 de ani și zero realizări. No, ce să faci, poate mai încearcă.”

Site-ul deținut de liderul PSD Cluj – pe care APPC nu îl consideră o activitate de presă, de aceea și evităm să-l numim ”publicație” sau „ziar” online – a revenit cu un atac, vineri, 4 octombrie, intitulat „Horia Șoica va fi subprefectul județului”, după ce jurnalistul a scris că fostul senator Alexandru Cordoș, cercetat într-un dosar DNA pentru scurgeri de informații, are șanse să ajungă subprefect.

Despre jurnalista de la Actual de Cluj, Cosmina Fernoagă, Liviu Alexa a scris pe contul de Facebook: ”Fefernoaga de presa se împușcă in chitanțier de nervi”, ”A început sa caște gura Fefernoaga de presa prin ziarul ei citit de 433 de clujeni. E bine, acum îmi explică mie cum se face politica, ea fiind o expertă. Chiar mă uitam putin la contractele de publicitate din ultimii ani de la PSD, unele ziarele locale s-au adapat constant cu bănișori din partid, făcând “presa” cu facturierul. Hahaha, fefernoagei i se trage supararea de la gândul tot mai solid că ușa pe care intra cu chitantierul se va inchide de acum inainte si va ramane fara o sursă de cașcaval pentru redacția ei performanta compusă din oameni care scriu odata la 3 zile. Tztz, CASHmina, este fascinant cum te chinui să te bagi în seamă, încerci mereu și tot nu iti iese”.

DOLIU ÎN TELEVIZIUNE! UNDE VA FI ÎNGROPATĂ VEDETA! A MURIT ÎN TIMP CE SE AFLA ÎN DIRECT! TRAGEDIA A ÎNGROZIT ROMÂNIA

APPC a condamnat în repetate rânduri numeroasele ieșiri vulgare la adresa jurnaliștilor din Cluj, venite din partea lui Liviu Alexa, care fac obiectul unor acțiuni în instanță, unele câștigate deja de jurnaliști. Vă scriem, însă, pentru a vă atrage atenția asupra acestor ultime două ieșiri, deoarece Liviu Alexa nu se mai reprezintă pe sine, ci și partidul de guvernământ al unei țări europene. În acest context, considerăm că este inacceptabil și intolerabil modul în care cel pe care l-ați desemnat să conducă filiala clujeană a PSD înțelege să comunice cu presa. În nicio țară cu pretenții minime de civilizație un astfel de limbaj public folosit de un lider politic în adresarea către un membru al presei nu poate trece ignorat sau nesancționat, credem noi.

Vă scriem, astfel, pentru a vă solicita să interveniți în vederea restabilirii unei comunicări decente între PSD Cluj și reprezentanții presei. Una dintre atribuțiile esențiale ale unui lider politic este să-și comunice proiectele presei, iar în acest context Liviu Alexa are o mare problemă, având în vedere atacurile la persoană pe care le-a proferat la adresa unor jurnaliști. Din păcate, constatăm că tipul acesta de comunicare continuă și după obținerea funcției de președinte interimar al PSD Cluj. Menționăm că de la înființare și până în urmă cu câteva zile, comunicarea dintre PSD și presa clujeană a fost una normală.

Stimată doamnă președinte, stimați membri ai conducerii PSD, APPC este decisă să continue demersurile necesare restabilirii unui limbaj civilizat între liderii politici aflați la putere și presă, chiar și prin sesizarea organizațiilor internaționale care se ocupă de protecția jurnaliștilor.