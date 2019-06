Angajaţii cer demisia şefei TVR, Doina Gradea. Scandalurile în Televiziunea Română se țin lanț de luni de zile, dar pierderea dreptului de a difuza Festivalului Enescu și deplasarea Doinei Gradea la Jocurile Olimpice Europene de la Minsk, în condițiile în care reporterii nu au primit aprobare de a se deplasa la competiție, ci li s-a spus să comenteze din studio, a umplut paharul.

Într-o scrisoare deschisă, mai mulți angajați cer ca Doina Gradea să plece din fruntea Televiziunii. Printre cei mai cunoscuți și vehemențic ritici se numără Adelin Petrișor și Monica Ghiurco, jurnalist senior TVR şi membru în Consiliul de Administraţie al SRTv.

“Inteleg ca postarea mea despre prezenta Doinei Gradea la Minsk a fost urmata de doua scrisori deschise semnate de doua colege de-ale mele. PDG-ul este aratat cu degetul pentru pierderea Festivalului George Enescu, pentru ratingul mic, pentru debalansarea politica. Da, numirile politice reprezinta o mare problema pentru Televiziunea Publica, insa ar trebui sa fim cinstiti pana la capat. Dupa umila mea parere, dupa controlul politic, pentru TVR cea mai mare problema este...chiar TVR-ul: nepotisme, amantlacuri, schema de personal supraincarcata, realizatori care nu au mai realizat nimic de ani, oameni care vin la serviciu cateva zile pe luna, rating mic, emisiuni irelevante, tehnica depasita si tot asa. Deci vina pentru ceea ce avem azi o poarta politicienii si numitii politic, insa si oamenii din TVR. Mai exista profesionisti si lucruri bune in Televiziunea Publica? Singur, insa de multe ori nu se mai vad din marea de incompetenta si rea-vointa. Trist e ca, daca te uiti cum arata presa din Romania, tara ar fi avut mare nevoie de un TVR puternic si echilibrat. Dar la fel cum nu are spitale, scoli si autostrazi, nu are nici Televiziune Publica performanta. Ma tem ca, din nefericire, avem TVR-ul pe care-l meritam...”, a scris cunoscutul reporte de război adelin Petrișor, pe facebook.

Acesta adaugă ironic: ”Cu mine-n Afganistan, Kosovo sau pe la diversele exerciţii militare nu a venit”.

De asemenea, Monica Ghiurco afirmă că Gradea a reuşit performanţa „de a-i revolta şi pe cei care mai rămăseseră pasivi în privinţa TVR, iar pe noi, cei din TVR, ne-aţi umplut, încă o dată, de ruşine“.

“Stimată Doamnă Doina Gradea, Președinte – Director General al SRTv,

În ultima vreme ați reușit să-i revoltați și pe cei care mai rămăseseră pasivi în privința TVR, iar pe noi, cei din TVR, ne-ați umplut, încă o dată, de rușine. Pentru mine este un șoc faptul că TVR nu mai transmite Festivalul Internațional ”George Enescu”, după ce în ședința precedentă a Consiliului de Administrație ați dezmințit informația. Așadar, o falsă dezmințire și o inducere în eroare a Consiliului.

E foarte grav, din mai multe considerente. Nu e doar faptul că pierdem un brand de înaltă clasă și spulberați o tradiție culturală la Televiziunea Română, că dăm cu piciorul unui act de diplomație publică și culturală prioritar pentru Statul Român, că renunțăm prin decizia unui Comitet Director pe care îl conduceți în mod nemijlocit să fim parte în cel mai prestigios eveniment cultural pentru România. Deși, chiar și pentru atât, vă cer demisia!

E chiar mai mult. E o continuare a unui trend tot mai evident: rând pe rând, am rămas și fără competiții sportive de interes major pentru public, cum ar fi meciurile Naționalei de fotbal. Dar pierderea Festivalului Enescu este picătura care umple paharul. Să nu încercați să mai invocați argumentul financiar: nu din cauza banilor s-au pierdut toate acestea, ci din incompetență, doamna PDG!

Ce să mai însemne cultura pentru noi, televiziunea publică - și vă întreb cu amărăciune asta - când aveți pe piață atâtea opțiuni de show-uri și discuții despre nimic cu care să populați ecranul TVR? Pe bani publici, desigur…

Nu avem resurse tehnice suficiente și de calitate. De ce nu le-am cumpărat? De cât timp cerem asta în CA, neavând desigur majoritatea dumneavoastră la vot, dar având în schimb dreptate? Vă întreb și public: de ce continuăm să închiriem Care de transmisiune de la alții, doamnă Gradea? Pentru ca mai apoi să ne facă exact ei să ratăm producția marilor evenimente? Pentru ca ei să se doteze cu banii de la noi și să ne râdă în față, ieșind în presă cu interviuri în care ne umilesc de-a dreptul și se laudă cu investițiile făcute cu banii din contractele cu TVR-ul, interviuri la care dumneavoastră nu aveți nicio reacție? Oare de ce?

Poate nu știți că publicul nu plătește taxe și impozite ca să-i îmbogățească pe privați, ci ca să aibă o televiziune a lui, în care deciziile să fie transparente, oportune și judicios argumentate în interesul public și nu comercial. Ne e rușine în fața oamenilor care ne cer socoteală: Ce faceți, acolo, la TVR? Pentru ce vă mai plătim?

Incompetența dumneavoastră ne afectează direct pe noi toți. Am avut perioade mult mai grele financiar și totuși am păstrat marile evenimente la TVR, iar acum, când avem bani, pierdem pe bandă rulantă și drepturi de difuzare și evenimente și credibilitate.

Pentru că doar dumneavoastră aveți decizie editorială, spre deosebire de CA, ar trebui să vă asumați căderea dramatică a audiențelor determinată de ”experimentele” fără număr pe care le faceți în grila de programe și să plecați. Într-o televiziune performantă, asta s-ar fi întâmplat deja.

Nu vă putem permite să continuați acest management defectuos. Deciziile pe care le-ați impus în ciuda criticilor aprinse din ședințele CA produc prejudicii majore nu doar pe termen scurt și v-am cerut în repetate rânduri, inclusiv în scrisori adresate Parlamentului, să vă asumați integral acele decizii, pentru că vă aparțin.

Ați impus măsuri discutabile din punct de vedere editorial și i-ați desconsiderat pe salariații TVR din punct de vedere profesional și uman. Ați pus presiune pe Comisia de Etică, târându-i pe membrii acestei în instanță pentru un raport care vă vizează în mod direct. Nu ați recompensat munca și performanța colegilor mei cu care v-ați lăudat public după fiecare mare eveniment realizat de ei. V-ați lăudat și atât! Dacă era doar asta, nu aș fi ieșit public și aș fi luptat în continuare să vă conving că greșiți.

Însă acum ați trecut la un alt nivel: sfidați pe toată lumea și în Televiziune, și în afara ei.

Ați sfidat nu doar Consiliul de Administrație, în care v-am cerut socoteală pentru decizii cel puțin neinspirate sau de-a dreptul proaste și eu, și alți colegi din CA. Pentru că vă considerați șefa supremă. Nu sunteți, doamnă, pentru că nu ați dovedit anvergura necesară unui Președinte TVR, chiar dacă ați pozat în ”managerul experimentat” care vine dintr-o televiziune comercială performantă să relanseze serviciul public de televiziune fără să cunoască, elementar, diferențele dintre public și comercial, care așa trebuie să rămână: diferențe!

Ați sfidat și Parlamentul României, considerând că nu trebuie să dați socoteală decât în fața persoanei/persoanelor care v-au numit la TVR și v-au impus în această demnitate. Acum ar fi cam dificil, din motive obiective, dar vă considerați în continuare protejată politic - cel puțin pentru o vreme - și continuați să conduceți în manieră discreționară. Însă fiecare oră pe care o petreceți la conducerea instituției înseamnă pierderi de credibilitate pentru TVR. Ceea ce noi, cei din TVR, nu ne permitem să girăm prin tăcere.

Iar acum îi sfidați și pe cetățenii României, plătitori de taxe și impozite. Nu știu cum veți explica de ce v-ați dus la Minsk dumneavoastră și nu o echipă de jurnaliști. Și multe altele. Cetățenii vor cultură, informație și emisiuni de calitate la TVR, inclusiv mari competiții sportive. Nu avem voie să nesocotim așteptările lor. Pe mâna dumneavoastră am pierdut prea multe și suntem prea săraci să ne permitem să continuăm cu dumneavoastră.

Acesta nu este un demers politic. Este opinia mea și a salariaților din TVR revoltați de dezastrul în care ne duceți. Un dezastru care trebuie oprit.

Ați irosit încrederea pe care am avut-o în dumneavoastră. Ați avut suficient timp să vă dați măsura profesionalismului. Ați ratat, doamnă Gradea. E finalul dumneavoastră de carieră în TVR și ar fi bine să plecați. Vă cer public demisia!”

”O ruşine uriaşă”, scrie pe rețeaua de socializare și Narcis Şelaru, comentator al Departamentului Sport.

”O ruşine uriaşă. Niciun reporter TVR la Minsk, niciun comentator. Totul se face din studio. Suntem însă reprezentaţi la nivel înalt. Normal, sunt peste 100 de ore de transmisiuni direct. Era mare nevoie de aşa ceva. Am auzit că acum işi caută kimono pentru Tokyo”, scrie Narcis Şelaru.

