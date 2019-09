EXCLUSIV ONLINE // Ziua de luni, toată media din România, de la televiziuni și până la publicațiile centrale, a încercat să ofere cât mai multe detalii despre cazul fetiței de 11 ani din Dâmbovița, despre care autoritățile cred că a fost ucisă de un cetățean olandez. Numai că, în toată avalanșa de informații, s-a strecurat un FAKE NEWS grosolan. Astfel, s-a distribuit imaginea unui scriitor olandez, care ar avea același nume cu presupusul criminal, dar care nu are nicio altă legătură cu acest caz. Deoarece acest scriitor a scris și cărți pentru copii, falsul a devenit și mai veridic și a fost masiv distribuit pe internet.

Totul a pornit după ce publicația Dâmbovița News a publicat o poză preluată de pe un site olandez și a scris că acesta ar fi Johannes Visscher, în vârstă de 46 de ani, presupusul criminal al fetiței. Ulterior, atât poza, cât și informația, au fost preluate de mai multe site-uri, dar și de o televiziune de știri. O parte din publicații au făcut mai târziu corectarea necesară, altele în schimb continuă și la această oră să mențină imaginea FAKE.

Foto: Aceasta este poza care a fost preluată de site-uri din România, făcându-se confuzia cu presupusul criminal

B1.ro a reușit să stea de vorbă cu scriitorul în cauză, acesta declarându-se șocat de această situație. "It is a big, big mistake!! I am flabberghasted. /Este o foarte, foarte mare greșeală. Sunt încremenit!", a declarat Johannes Visscher pentru B1.ro

Foto: Doar câteva exemple de locuri în care a circulat FAKE NEWS-ul respectiv

De asemenea, cei din redacția Reformatorisch Dagblad, unde activează acesta în prezent, s-au arătat șocați de confuzia din România. Șeful redacției ne-a declarat că garantează că jurnalistul a fost la birou săptămâna trecută, iar colegii săi au declarat reporterului B1.ro că este vorba doar de o coincidență de nume.

Între timp, principalul suspect în acest caz, tot cetățean olandez, s-a sinucis. Anunțul a fost făcut în exclusivitate pentru B1 TV de șeful Poliției române. (Detalii AICI)

Foto: Adevăratul suspect. Această poză e cea oferită de autorități ca fiind a suspectul olandez implicat în această crimă