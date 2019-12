Ministerul Educației vine cu explicații după rezultatele dezastruoase înregistrate de elevii români la testarea PISA 2018.

Ministrul Monica Anisie susține că unul dintre motivele pentru care s-a ajuns la această situație este acela că elevii care au participat la testare nu au avut o implicare maximă pentru că nu aveau o miză.

”Implicarea celor care au participat la testare nu a fost maximă pentru că nu aveau o miză de a participa la testare. (...) Este o cercetare științifică de la care Ministerul Educației trebuie să pornească pentru a lua niște măsuri.

Responsabilitatea este a noastră, a tuturor, societate, părinți, elevi, profesorii, toți factorii care influențează educația. Nu este corect să punem problema cine este vinovat. Nu cred că asta este soluția”, a declarat Monica Anisie.

Totodată, aceasta a propus introducerea unor ore de lectură pentru rezolvarea analfabetismului funcțional.

La rândul său cercetătorul în științele educației, Simona Vela, responsabilul despre rezultatele de la PISA 2018, a admis că rezultatele nu sunt spectaculoase, dar a precizat că se încadrează în tendința ultimilor ani.

„Scopul unei astfel de testări nu este să ne comparăm cu alte țări, ci sa ne analizăm, longitudinal rezultatele noastre.

Urmează încă trei volume care vor detalia și vor nuanța influența unor practici didactice pentru rezultatele elevilor. Vor fi niște rezultate foarte bune pe care le putem valorifica ulterior. Fiecare elev a primit o broșură de test, cu itemi din cel puțin două domenii.

Pe lângă chestionarul elevilor, menționăm chestionarul școlii, cu date despre fianațare, resurse materiale, oferta școlară, care se pot corobora cu performața elevilor din școala respectivă.

Testele pun accent pe aplicarea cunoștințelor. Putem aprecia că există oarecare dificultăți ale elevilor în rezolvarea sarcinilor de lucru, având în vedere că sistemul nostru este ușor mai teoretic.

Eu aș spune că rezultatele nu sunt spectaculoase pentru că sunt în tendința ultimilor ani.

Un lucru care ne ridică un semnal de alarmă este rezultatul la matematică. Și media internațională a scăzut ușor, există această tendință. Important este să vedem factorii care influențează performața și să vedem ce e de făcut. Nu are rost să ne plângem de milă.

Important este să luăm datele ca atare, să le cercetăm, sunt date de cercetare care ne furnizează fundamente pentru măsuri”, a spus Simona Vela.

