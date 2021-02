Kelemen Hunor: Decizia legată de desființarea Secției Speciale a fost luată în coaliție. Până la sfârșitul lunii februarie, ministrul Justiției va veni cu un proiect de lege (VIDEO)

Kelemen Hunor a discutat, marți seară, pe B1 TV, despre decizia de desființare a Secției Speciale pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. Liderul UDMR a declarat că aceasta nu își mai poate desfășura activitatea ca în acest moment.

"Exista în zona magistraților, judecători, procurori, o discuție foarte intensă, sunt argumente de toate tipurile. Noi în programul de guvernare ne-am asumat că în forma actuală nu poate să rămână această Secție Specială. Nu am discutat ce se întâmplă după desființarea Secției. Sunt discuții dacă ajunge la procuratura generală, ajung toate dosarele acolo și procurorul general în funcție de caz împarte la DIICOT, la DNA, nu putem să ne întoarcem unde am fost. Nu putem cădea dintr-o extremă într-o altă extremă. Decizia legată de desființarea a Secției Speciale a fost luată în coaliție și am spus că până la sfârșitul lunii februarie, ministrul Justiției va veni cu un proiect de lege în Guvern, care va fi dezbătut în Parlament. Din punct de vedere al CSM, e o chestiune care trebuie luată în serios. Avizul lor este facultativ, dar, trebuie să ținem cont de avizul lor, nu e bine sa trecem peste acesta.

Aceea superimunitate de care vorbea ministrul Justiției nu poate fi acceptată. Sunt de acord cu el. Decizia este să nu rămână așa cum este în acest moment", a transmis Kelemen Hunor.

