Kelemen Hunor, liderul UDMR: „Am votat pentru continuitate”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a votat duminică dimineață în satul său natal, Cârța, din județul Harghita.

După ieșirea de la urne, acesta a declarat că a votat pentru continuitate. Totodată, liderul UDMR i-a îndemnat pe cetățeni să meargă la vot

Kelemen Hunor: Am votat pentru continuitate

„Eu am avut o treabă extrem de simplă. Ştiu de foarte mult timp cu cine voi vota. Am votat pentru continuitate, pentru a creşte nivelul de trai atât în comuna Cârţa, cât şi în judeţul Harghita, şi am votat pentru a continua munca începută acum câţiva ani.

Sunt convins că astăzi foarte mulţi se vor duce la vot, chiar îi încurajez pe toţi cetăţenii să meargă la vot, respectând regulile, nu există niciun risc pentru sănătatea omului.

Trebuie să mergem să votăm astăzi pentru autorităţile locale, avem nevoie de autorităţi locale legitime, solide, stabile”, a precizat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: Trebuie să căutăm alianțe împreună cu PNL

La începutul lunii septembrie, liderul UDMR declara că, după alegerile locale și parlamentare, partidul său ar dori alianțe cu PNL „acolo unde se poate”.

„După alegerile locale trebuie să căutăm alianţe împreună cu PNL acolo unde se poate. După alegerile locale avem nevoie de o stabilitate, de o majoritate parlamentară, avem nevoie de proiecte şi priorităţi foarte clare, proiecte tehnice bine creionate, altfel degeaba avem 80 de miliarde la dispoziţie. Fără proiecte, fără prioritizarea acestor proiecte, fără stabilitate politică, fără solidaritate şi fără dialog va fi greu şi, din acest punct de vedere, discutând cu colegii din PNL, cu Ludovic, cu ceilalţi colegi din PNL, mi-am dat seama că în această perioadă nu avem încotro decât să căutăm împreună în anii care urmează o ieşire din această criză", a spus Kelemen Hunor

Prezența la vot până la ora 11.00

Până la ora 11.00, la alegerile locale au votat 11,53% dintre alegători, adică 2.110.334 de cetățeni.

Județe cu cea mai mare prezență la vot: Teleorman (16,94%), Olt (16,6%), Giurgiu (16,32%).

Județe cu cea mai scăzută prezență la vot: Iași (9,24%), Harghita (8,62%), Covasna (8,27%).

În Municipiul București, în primele trei ore de la deschiderea secțiilor de votare și-au exprimat opțiunea electorală 8,95% dintre alegători.

În mediul rural au votat, până la ora 11.00, 1.122.564 de alegători, în timp ce în mediul urban și-au exprimar opțiunea electorală 987.770 de cetățeni.