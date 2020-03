Kenny Rogers s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani, vineri noapte, în Sandy Springs, Georgia. Cântărețul American a murit din cause naturale, iar alături i-a fost familia până în ultima clipă.

Din nefericire, Kenny Rogers nu va avea parte de o ceremonie pe măsura meritelor sale. Din cauza măsurilor luate în cee ace privește noul coronavirus, familia a declarant că va avea loc o mica ceremonie, dar nimic mai mult. Însă, artistul va fi omagiat la o data ulterioară.

Celebrul cântăreț, Kenny Rogers, a încetat din viață! Familia i-a fost alături până în ultima clipă

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT