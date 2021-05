Klaus Iohannis, împreună cu consilierii din sănătate, au stabilit ținte ambițioase pentru campania de vaccinare.

Obiectivele sunt clare. Președintele României a precizat joi, 13 mai, că până la 1 iunie se urmărește vaccinarea a 5 milioane de români, până la 1 iulie 6 milioane de români, iar până la 1 august 7 milioane .

„Vrem să avem un calendar care să ne permită să reluăm activitățile, dar care să nu ne expună pericolului pandemiei. Vom avea o relaxare pas cu pas", a declarat Iohannis.

De asemenea, de la 1 iunie, 1 iulie si 1 august vor urma noi etape de relaxare.

Din acest weekend, se renunță la obligativitatea purtării măștii în aer liber și restricțiile de circulație, a mai anunțat Iohannis.

„Din 15 mai se elimină purtatul măștii în exterior, cu câteva excepții, stațiile de transport public, locurile aglomerate și în interior.

Eliminarea restricțiilor de circulație noaptea și simultan, se elimină orice fel de restricții asupra agenților comerciali", a mai precizat Iohannis. Gata, e oficial! Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea

