Klaus Iohannis a decorat cadre medicale din linia întâi a luptei cu COVID-19: Onorați vocația de medic indiferent cât de periculos este mediul de lucru. Dragostea dumnevoastră pentru semeni ne inspiră și ne responsabilizează

Președintele Klaus Iohannis a decorat marți seară, la Palatul Cotroceni mai multe cadre medicale care se află în prima linie a luptei cu epidemia de coronavirus, cu prilejul Zilei Naţionale a României. În discursul său, șeful statului a subliniat că aceștia onorează vocația de medic, indiferent cât de periculos este mediul de lucru și cât de dificil este pentru ei să se afle în prima linie.

”De Ziua Națională, urmăm tradiția de a onora meritele celor care își pun viața în slujba protejării cetățenilor români, a identității naționale, a valorilor și a instituțiilor fundamentale ale statului român. Curaj, responsabilitate, altruism sunt valori definitorii ale celor către care ne îndreptăm recunoștința astăzi, ca reper deosebit de speranță și solidaritate.

În mod normal, sala aceasta ar fi fost neîncăpătoare dacă am fi avut posibilitatea să mulțumim tuturor celor care au contribuit la limitarea efectelor pandemiei și la salvarea de vieți. Vă rog să acceptați recunoașterea oferită astăzi și în numele colegelor și colegilor de breaslă.

Dumneavoastră, cei din linia întâi, luptați neobosit pentru viață, de multe ori cu riscul propriei siguranțe. Prin acțiunile dumneavoastră, scrieți o istorie discretă, dar de netăgăduit, a onoarei și demnității, construind o nouă realitate bazată pe încredere în unitate și solidaritate. Prin dăruirea de sine și prin dovada permanentă de simț al datoriei, onorați vocația de medic, indiferent cât de periculos este mediul de lucru și cât de dificil este să fiți în prima linie. Dragostea dumneavoastră pentru viață și semeni ne inspiră și ne responsabilizează”, a declarat Klaus Iohannis.

Totodată, șeful statului a amintit că, în lupta cu pandemia, unii angajați din sistemul medicale s-au oferit voluntari pentru a îngriji pacienți din state cu importante comunități de români și au participat, astfel, la misiuni umanitare, chiar dacă asta a însemnat să fie departe de cei dragi.

”Munca dumneavoastră este una importantă nu doar din perspectiva umanitară, ci și pentru că ne arată că numai colaborând cu parteneri din alte țări putem fi eficienți în lupta cu pandemia. La fel cum accesul la un vaccin este facilitat de Uniunea Europeană, schimbul de informații, resurse și experiență poate înlesni eforturile noastre de protejare a sănătății populației.

De asemenea, în ciuda limitărilor apărute în actul educațional, impuse de contextul epidemiologic, marile noastre universități de medicină și farmacie au continuat să depună eforturi pentru formarea profesioniștilor de care avem nevoie pentru a proteja sănătatea românilor pe termen lung. Mulți medici au depus eforturi supraomenești pentru a împăca, în această perioadă, calitatea de dascăl cu turele lungi de muncă în spitale.

Indiferent dacă munca medicilor s-a derulat în țară sau peste granițe, este impresionant modul în care aceștia s-au pus în slujba luptei contra pandemiei, indiferent de frontul în care a fost nevoie de ei”, a mai spus Klaus Iohannis.

De asemenea, președintele și-a exprimat aprecierea față de studenții la medicină care au devenit voluntari în spitalele în care sunt tratați pacienții cu COVID-19, unități confruntate cu un deficit important de personal.

”Tot impresionant este și modul în care cei care urmează să intre în această nobilă meserie au înțeles să urmeze valorile profesiei și să devină voluntari în spital, pentru a suplimenta numărul de salvatori. Mobilizarea mediului universitar pentru a-și ajuta colegii din spitale stă sub semnul solidarității și este un model demn de urmat pentru noi toți.

Mă înclin cu recunoștință și profund respect, în numele statului român, în fața dumneavoastră! Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!”, a conchis Klaus Iohannis.

De altfel, președintele s-a referit la lupta cadrelor medicale din prima linie și în discursul pe care l-a susținut marți dimineață în cadrul ceremoniri care a avut loc la Arcul de triumf.

