Klaus Iohannis a decorat compania Continental Automotive: ”Pentru o creștere economică sustenabilă avem nevoie de o tehnologie prietenoasă cu mediul și sigură” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a vizitat, marți, sediul Continental Automotive din Timișoara, companie căreia i-a acordat o decorație ” pentru performanțele deosebite și rezultatele obținute”. În discursul pe care l-a susținut cu această ocazie, șeful statului a subliniat că pentru o creștere economică sustenabilă este nevoie de ”tehnologie prietenoasă cu mediul și sigură” și a salutat angajamentul companiei de a contribui la dezvoltarea industriei din România.

”Pentru o creștere economică sustenabilă avem nevoie de o tehnologie prietenoasă cu mediul și sigură, de decizii și acțiuni responsabile, atât din partea autorităților, cât și a mediului de afaceri, avem nevoie de inovare.

În urmă cu 20 de ani ați început activitatea în România, în acest oraș care este kilometrul zero al democrației și libertății noastre. Timișoara este un simbol al schimbării noastre democratice, dar și al schimbării. Acum sunteți unul dintre cei mai mari exportatori ai economiei românești. Aveți peste 2.0.000 de angajați din țara noastră din care o treime sunt ingineri și specialiști IT în centrele de cercetare și dezvoltare. Sunteți un partener constant în educația profesională. Pentru performanțele deosebite ale companiei și rezultatele obținute, am decis să decorez compania Continental Automotive România. Salut angajamentul dumneavoastră de a contribui și în continuare la dezvoltarea industriei din România în mod inovator și sustenabil”, a declarat Klaus Iohannis.

