Klaus Iohannis: A fost un an infernal pentru personalul din medicina de urgență. Ați fost în prima linie. Sunteți eroii noștri (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a vizitat, joi, unitatea de primiri urgențe care se va deschide în curând la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală. Vizita șefului statului are loc în contextul în care joi este marcată Ziua internațională a medicinei de urgență.

Klaus Iohannis a ținut astfel să le munțumească tuturor cadrelor medicale care lucrează în zona de urgență pentru dăruirea cu care își fac meseria și pentru implicarea în lupta cu pandemia de coronavirus.

”Astăzi este Ziua internațională a medicinei de urgență. Îi felicit pe toți cei care lucrează în acest domeniu.

Vă admir pentru dăruirea, abnegația cu care vă faceți profesia. Salvați vieți în fiecare zi, dați speranță oamenilor bolnavi și pentru asta meritați nu doar felicitări, ci și mulțumiri.

Am venit la o unitate UPU care se va deschide în zilele următoare. Este o unitate modernă care a apărut aici dintr-o colaborare între Primăria Sectorului 4 și Ministerul Sănătății. Este o dotare ultramodernă. Este un exemplu de cum ne dorim să arate spitalele din România. Sunt convins că în anii care urmează vor urma din ce în ce mai multe, nu doar unități, ci și spitale moderne”, a spus președintele.

