Klaus Iohannis a promulgat modificarile legislației electorale prin care este introdus votul anticipat și votul prin corespondență. Ce alte modificări legislative a mai anunțat (VIDEO)

Noile modificări ale legislației electorale introduc votul anticipat, votul prin corespondență și le permite tuturor cetățenilor români aflați la rând sau în secția de votare să voteze chiar și după ora 21:00, a declarat președintele Klaus Iohannis, în cadrul unui discurs susținut, marți, la Palatul Cotroceni.

"Modificarea legislației electorale are ca punct de plecare recomandările grupului de lucru creeat la nivelul Administrației Prezidentiale imediat de la scrutinul lunii mai. Noua lege introduce votul anticipat, permite votul prin corespondență și reprezintă un prim-pas menit să creeze condiții pentru exercitarea dreptului de vot pentru cei aflați la rând sau în secția de votare chiar și după ora 21:00.

Solicit Guvernului, în special Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Autorității Electoral Permanente și Ministerului pentru Românii de Pretutindeni să dea dovadă de maximă responsabilitate pentru punerea în aplicare a legii și pentru organizarea în bune condiții a votului.

De asemenea, apel la parlamentarii români de disaspora, la partidele politice, al asociațiile de români din diaspora, la membrii corpului diplomatic, la societatea civilă, dar și la mass-media, să informeze populația cu privire la noile prevederi ale legii", a declarat președintele Klaus Iohannis.

În continuare, președintele a indicat ce alte inițiative legislative sunt planificate.

"Urmează interzicerea amnistiei și grațierii pentru corupți și stoparea practicii abuzive a emiterii ordonanțelor de urgență. Și acestea sunt doar premisele pentru reconstruirea instituțiilor supuse, din 2016 încoace, unui permanent asalt din partea PSD-ALDE.

Votul din 26 mai ne obligă pe noi, semnatarii acestui acord politic, la responsabilitate.

Indiferent de obstacole, nu avem voie să ne oprim din acest drum decis de cetățeni. Mă bucur că acestui demers i se alătură astăzi UDRM și grupul minorităților naționale", a spus Klaus Iohannis.

