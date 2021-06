Klaus Iohannis a strâns gunoaie de pe malul râului Argeș: Marginea drumului, albia râului nu sunt gropi de gunoi. Încurajez autoritățile locale să fie și ele alături de noi (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la o acțiune de strângere a gunoaielor de pe malul râului Argeș. ”Trebuie să acceptăm cu toții că marginea drumului nu este groapă de gunoi, albia râului nu este groapă de gunoi”, a atras atenția șeful statului, care a făcut apel la autoritățile locale să organizeze acțiuni de colectare și la cadrele didactice să îi facă pe elevi să înțeleagă importanța protecției mediului.

”Am venit aici ca să adunăm gunoaie aruncate de concetățeni ai noștri care încă nu au înțeles că natura nu este groapă de gunoi. Probabil ați observat gunoaie, moloz la marginea drumului. Trebuie să acceptăm cu toții că marginea drumului nu este groapă de gunoi, albia râului nu este groapă de gunoi. Depinde de noi să avem grijă de mediul înconjurător.

Nu există viața sănătoasă fără un mediu sănătos, de aceea trebuie să ne implicăm. Nu este suficient să ne enervăm dacă vedem o grămadă de gunoaie lăsată de cineva care atât a înțeles.

Această acțiune care este una foarte valoroasă și vreau să laud și să apreciez această formă de implicare civică, această acțiune este un exemplu”, a spus Klaus Iohannis.

