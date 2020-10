Klaus Iohannis: Am avut situații în care localități au fost carantinate, cu rezultate bune / Eu nu îmi doresc să ajungem la carantinarea Bucureștiului

În timpul conferinței de presă de mieruri, 21 octombrie, președintele Klaus Iohannis a oferit o serie de declarații cu privire la o eventuală carantină sau măsuri mai stricte, în județele în care rata depășește 3 îmbolnăviri la 1.000 de locuitori, dar și în Capitală.

Mai mult decât atât, acesta a fost întrebat și dacă o serie de măsuri mai stricte nu ar fi necesare, având în vedere că România se apropie de pragul de 5.000 de teste pozitive pentru SARS-Cov-2 în aceeași zi, iar medicii fac apel la un lockdown de câteva săptămâni:

„Propunerea de carantinare trebuie să vină de la experți, de la specialiști. Nu am auzit nicio propunere care vizează Capitala sau județe întregi. Știți că am avut sitauții în care localități au fost carantinate, cu rezultate destul de bune. Eu nu îmi doresc să ajungem la carantinarea Bucureștiului”, a precizat el.

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat și despre rigurozitatea cu care autoritățile au luat decizii în contextul pandemiei de COVID-19, din ultimele săptămâni. Referitor la situațiile haotice generate în București, cu privire la comunicarea deficitară a prefectului legat de închiderea creșelor și a afterschool-urilor, dar și la fermitatea cu care au fost luate măsurile în timpul stării de urgență, comparativ cu ultimele săptămâni, șeful statului a precizat:

„Am rămas destul de decident, dar este evident că unele autorități, așa cum s-a întâmplat în București, s-au bâlbâit. A fost o situație pe care am comentat-o în urmă cu câteva zile, nu vreau să o repet. Autoritățile trebuie să își intre mai bine în rol și să fie mai bine organizate, să prevadă evenimentele, să le explice. Lucrurile sunt duse la nivelul autorităților locale pentru că acolo trebuie să se ia deciziile. Este mult mai eficient, dar este încă puțin obișnuit pentru noi. Este adevărat, la noi unele autorități mai au mult de învățat și vor învăța.”, a declarat Klaus Iohannis.

