Klaus Iohannis: Autoritățile trebuie să încerce să mențină școala în funcțiune atât de mult cât se poate (VIDEO)

Președintele României Klaus Iohannis a afirmat, marți, într-o conferință de presă, că autoritățile trebuie să încerce să mențină școala în funcțiune atât de mult cât se poate, iar în cazul în care care numărul de bolnavi crește peste o anumită limită se va trece la învățământ online.

”Trebuie să evităm știri panicarde și descrierea unor situații extreme, care, sigur, teoretic sunt posibile. Eu cred că autoritățile trebuie să încerce să mențină școala în funcțiune atât de mult cât se poate. Sigur, în măsura în care numărul de bolnavi crește peste o anumită limită se va trece la învățământ online, dar nu peste tot și nu dintr-o dată”, a declarat Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.