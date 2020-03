Președintele Klaus Iohannis a făcut din nou apel, luni, la cetățenii români să respecte recomandările autorităților pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus. Totodată, șeful statului a cerut tuturor protejarea persoanelor de peste 65 de ani, cele mai vulnerabile în fața COVID-19.

”Din păcate, astăzi, în România avem aproape 2.000 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19. Dragi români, este deja foarte mult și trebuie împreună să ne străduim mai mult, mai bine, ca să îngrădim răspândirea virusului. Este nevoie să respectăm mai mult și mai bine indicațiile autorităților. Nu vă întâlniți cu alte persoane, iar dacă este obligatoriu să vă întâlniți, nu vă dați mâna, nu vă îmbrățișați, evitați orice contact fizic, stați la distanță unii de alții. Trebuie să reușim împreună să îngrădim răspândirea acestui virus. Asta, mai ales pentru categioriile cele mai vulnerabile. Iar cei mai vulnerabili sunt, după cum ne spun medicii și experții, persoanele de peste 65 de ani. Autoritățile și-au făcut treaba, există norme în vigoare, acum depinde de noi toți să le respectăm. Vă rog pe toți să-i protejăm pe cei din categoriile vulnerabile. Haideți să-i protejăm pe cei de peste 65 de ani, haideți să-i protejăm pe pensionarii noștri”, a declarat Klaus Iohannis.

La ora transmiterii acestei știri, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.952 de cazuri de infectare cu nioul coronavirus. Este vorba despre 192 de noi cazuri confirmate în ultimele 24 de ore. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 1 și 90 de ani.

Grupul de Comunicare Strategică anunță că 53 de pacienți sunt internați la ATI, dintre care 33 se află în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este bună, staționară.

Totodată, până luni la ora 13.00, 180 pacienți testați pozitiv cu COVID-19 au fost declarați vindecați și externați (55 la Timișoara, 85 la București, 19 la Iași, 7 la Craiova, 11 la Constanța și 3 la Cluj).

De asemenea, 44 de români contaminați cu noul coronavirus au decedat până acum, în spitale din Craiova, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timișoara, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Ialomița și Satu Mare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.