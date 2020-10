Klaus Iohannis: Pandemia nu se răspândește matematic, ci prin contact de la persoană la persoană. Avem de-a face cu o provocare și în zona de prevenție, dar și în zona spitalicească

Klaus Iohannis a vorbit, miercuri seară, în timpul unei conferințe de presă despre discrepanțele care apar între cifrele raportate zilnic de instituțiile publice în ceea ce privește pandemia de COVID-19. Președintele a declarat va cere o verificare în acest sens, însă a explicat că pandemia nu se răspândește în mod uniform.

"Este de dorit să avem aceleași date de la toate instituțiile. Voi verifica de ce apar aceste discrepanțe, însă vreau să vă explic un pic ce trebuie să citim și ce nu trebuie sa citim în aceste raportări. Datele prezintă fluctuații mari de la o zi la alta. Pandemia nu se răspândește matematic, ci prin contact de la persoană la persoană, ba mai mult, ba mai puțin, noi speram că mai puțin, dacă măsurile care au fost impuse vor da rezultate. Știm cu toții că numărul de testări este diferit de la o zi la alta și în weekend este ceva mai mic, de acolo apar alte fluctuații. Ceea ce ma îngrijorează este numărul de internari, de persoane la Terapie Intensivă și numărul de decese. Este clar ca avem de-a face cu o provocare și în zona de prevenție care tine de noi, masca, distanta, dar și în zona spitaliceasca, unde persoanele care ajung în stare gravă sunt tratate la Terapie Intensivă", a declarat președintele României.

