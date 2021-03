Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la finalul ședinței pe tema siguranței publice în unitățile de învățământ, la care au luat parte mai mulți membri ai Guvernului, că discuțiile s-au axat pe autorizațiile de securitate la incendiu, autorizațiile sanitare și vulnerabilitățile seismice.

”Am avut mai multe discuții depre prioritățile noastre. Am discutat despre investiții în spitale, dotarea spitalelor, despre crearea de noi locuri de muncă, mai ales pentru românii afectați de pandemie, despre școlile din România, dar și despre școli sigure și sănătoase pe care ni le dorim pentru copiii noștri. Am disuctat și despre proiecte pentru un mediu curat.

Astăzi am avut o întâlnire mai specială privind școli sigure și sănătoase. Discuțiile au vizat autorizațiile de securitate la incendiu, autorizațiile sanitare, vulnerabilitățile seismice și proritățile de consolidare a fondului construit care deservește sistemul de educație. Avem încă mult prea multe clădiri neautorizate sau neverificate în ultimele decenii. Peste 40% dintre clădirile în care funcționează școli sunt amplasate în zonele cu risc seismic ridicat”, a declarat Klaus Iohannis.

Știre în curs de actualizare

