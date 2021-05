Klaus Iohannis: Avem un obiectiv foarte precis, construirea României post-pandemice. Din fericire, avem PNRR, prin care vom accesa bani europeni atât de necesari pentru dezvoltarea României (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, că a promulgat legea privind ratificarea deciziei referitoare la resursele proprii ale Uniunii Europene, care permite alocarea fondurilor de redresare și reziliență. În acest context, șeful statului a vorbit despre construirea României post-pandemie.

”Am promulgat astăzi legea privind ratificarea deciziei referitoare la resursele proprii ale Uniunii Europene, proiect care a fost adoptat de plenul reunit al Parlamentului, printr-un vot responsabil al majorității partidelor parlamentare. Ratificarea acestei decizii este foarte importantă pentru că face posibilă alocarea fondurilor de redresare și reziliență tuturor țărilor din Uniune, bani care sunt extrem de necesari României.

Suntem la mai bine de un an de la debutul pandemiei. Am depășit împreună o perioadă dificilă care ne-a demonstrat o dată în plus cât de profunde sunt hibele unui stat lispit de reforme sănătoase.

Astăzi ne aflăm într-un moment în care știm că prin vaccinare putem stopa această pandemie.

De acum înainte, avem un obiectiv foarte precis, constuirea României post-pandemice. Asta nu înseamnă revenirea la starea de dinainte, ci un progres semnificativ spre o nouă etapă.

România post-pandemică este țara în care în sfârșit se investește masiv în infrastructură, se dezvoltă rețeaua de spitale și se ceează centre medicale integrate în zonele vulnerabile. Este țara cu școli sigure, dotate modern. (...) Este șara cu o administrație digitalizată, cu companii de stat reformate, cu un sector privat bine dezvoltat, o țară care protejează mediul, care alocă fonduri pentru reîmpădurire și combaterea schimbărilor climatice.

Pentru asta avem nevoie de un plan și de bani. Din fericire, le avem pe amândouă, sub forma PNRR, prin care vom accesa bani europeni atât de necesari pentru dezvoltarea României”, a declarat Klaus Iohannis.