Klaus Iohannis: Când tocmai persoanele care au interese directe să scape de cercetări sunt cele care fac legile, atunci temelia statului de drept este amenințată (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a criticat, miercuri, în dirscursul său de la bilanțul Parchetului General pe 2018, modificarea repetată a legislației din justiției, în ultimii ani, precum și atacurile la adresa procurorilor și judecătorilor, venite din partea unor politicieni.

Șeful statului a vorbit despre ”insistența obsesivă a actualei majorități de a interveni politic” în domeniul justiției.

”2018 a fost un an plin, cu multe provocări, în care subiectele legate de domeniul justiției au continuat să facă agenda publică, au continuat să fie în topul agendei publice, din cauza insistenței obsesive a actualei majorități de a interveni politic tocmai într-un domeniu a cărui independență trebuie garantată.

În anii `90, când România făcea primii pași în instituirea regimului democratic, prin redactarea Constituției, piatră de temelie a oricărei democrații, legiuitorul constituant a conferit Ministerului Public un rol de o importanță deosebită, cel de a reprezenta interesele generale ale societății, de a apăra ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor.

Această misiune a Ministerului Public nu este una deloc ușoară, cu atât mai mult cu cât în ultimii doi ani atacurile la adresa corpului procurorilor au devenit din ce în ce mai virulente”, a spus Iohannis.

Președintele a lansat un atac dur la adresa politicienilor care au ignorat recomandărilor instituțiilor internaționale cu privire la modificările legile justiției.

”Când tocmai persoanele care au interese directe să scape de cercetări penale sunt cele care fac legile în domeniul justiției, atunci însăși temelia statului de drept este amenințată.

Pentru a-și putea realiza rolul său fundamental, atât Constituția, cât și legea specială au recunoscut procurorului statutul de magistrat, parte a autorității judecătorești. Imparțialitatea, integritatea și profesionalismul sunt garanțiile care legitimează activitatea procurorului și îi asigură credibilitate la nivelul societății.

Din păcate, după aproape 30 de ani de la recâștigarea libertății în România, încă mai există politicieni cu reflexe autoritare, care se consideră îndreptățiți să își acorde privilegii. Principiul statului de drept, care stă la baza democrației, vizează domnia legii și subordonarea statului față de drept, adică temperarea tendințelor abuzive și consacrarea de garanții, inclusiv jurisdicționale, care să asigure respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor prin autolimitarea statului și încadrarea autorităților publice în coordonatele dreptului, nu ale arbitrariului politic.

În anul care s-a încheiat, au avut loc modificări importante ale legislației privind statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea judiciară și organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Ministerul Public a tras semnale de alarmă cu privire la dispozițiile de natură să afecteze statutul procurorilor și activitatea acestora și și-a manifestat disponibilitatea de a explica parlamentarilor și Guvernului adevăratele probleme ale sistemului judiciar.

Din păcate, opțiunea acestora, opțiunea parlamentarilor, a fost să ignore atât opiniile corpului procurorilor, cât și recomandările ferme venite din partea Comisiei de la Veneția și a Comisiei Europene, inclusiv prin raportul Mecanismului de Cooperare și Verificare.

Mai mult, Guvernul insistă în practica folosirii abuzive de ordonanțe de urgență, care produc, așa cum vedem în ultima perioadă sau ultima ordonanță 7, efecte dintre cele mai profunde și grave în interiorul sistemului de justiție.

Afectarea carierei procurorului și judecătorului, tentativa tot mai evidentă de control politic asupra unor parchete, insistența de spori puterile Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, în ciuda faptului că forurile europene au criticat sever înființarea acesteia, toate acestea reprezintă motive serioase de îngrijorare.

Transpunerea în legislația națională a recomandărilor cuprinse în rapoartele Comisiei Europene, Comisiei de la Veneția și GRECO nu este facultativă, dar cei de la putere preferă, din motive lesne de înțeles, să le ignore”, a mai declarat Klaus Iohannis.

