Klaus Iohannis: Campania de vaccinare merge bine, dar trebuie să aducem vaccinul mai aproape de oameni. Trebuie să acționăm mai intens și în zona rurală (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la finalul discuțiilor de la Palatul Cotroceni pe tema campaniei de imunizare, că vaccinarea anti-COVID-19 trebuie să fie adusă mai aproape de oameni, mai ales de cei care locuiesc în mediul rural. ”Succesul pe care l-am avut până acum este preponderent în mediul urban”, a atras atenția șeful statului, făcând apel la aleșii locali să se implice și ”chiar să se meargă din poartă în poartă pentru a le spune oamenilor cât de important este să se vaccineze”.

”Am discutat despre accelerarea campaniei de vaccinare. Campania merge bine, maratoanele au fost un succes, dar trebuie să aducem vaccinul mai aproape de oameni. De succesul vaccinării unui număr cât mai mare de români depinde redeschiderea completă a tuturor sectoarelor socio-economice și construirea României post-pandemice. Primarii și alte autorități locale, indiferent de culoarea politică, trebuie să se implice activ în campania de vaccinare. Succesul pe care l-am avut până acum este preponderent în mediul urban, de aceea este important să acționăm mai intens și în zona rurală, pentru că acolo, accesul la un centru de vaccinare este, de multe ori, mai dificil. Oamenii trebuie să fie informați, în localitățile mici, chiar să se meargă din poartă în poartă pentru a le spune oamenilor cât de important este să se vaccineze. Aici intervin centrele mobile, care sunt esențiale pentru a crește ritmul de imunizare și în mediul rural.

Este important să mergem noi către oameni, iar autoritățile locale, cu toate mijloacele pe care le au, să le faciliteze vaccinarea, să creăm posibilități de vaccinare atât la locul de muncă, cât și în spațiile recretive”, a atras atenția președintele.

