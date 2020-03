Președintele Klaus Iohannis a făcut un apel, marți, la managerii de spitale, să asigure protejarea personalului medical în lupta cu noul coronavirus. Apelul șefului statului a venit în cadrul unei videoconferințe cu managerii de spitale și premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătății, Victor Costache, ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, și ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

”Sistemul medical românesc suferă de ani de zile de lipsa unor reforme profunde și de alocări bugetare care nu asigură un act medical de cea mai înaltă calitate pentru cetățean.

Ne aflăm acum într-un moment de criză majoră, în care, vă spun drept, trebuie să ne descurcăm cât se poate de bine cu ceea ce avem.

Din fericire, în România sunt în continuare medici și farmaciști, cadre medicale, profesioniști care sunt 100% dedicați salvării pacienților. Ei sunt cei care fac sacrificii extraordinare în aceste momente, sunt în prima linie a luptei cu acest virus periculos, plecând de lângă familiile lor pentru a se pune în slujba pacienților”, a declarat Klaus Iohannis.

În acest context, șeful statului a avut un mesaj ferm pentru managerii unităților medicale. Președintele a insistat astfel pe testarea cu prioritate a medicilor și personalului medical din prima linie a lupte cu COVID-19.

”Stimați manageri de spitale, știu că vă confruntați cu probleme reale în contextul acestei situații epidemiologice, iar presiunea pe sistemul sanitar este foarte mare, suntem conștienți. Cu atât mai mult, în acest context, trebuie să vă canalizați toate eforturile pentru asigurarea în timp real a tuturor condițiilor pentru garantarea serviciilor medicale către pacienți, atenție, cu protejarea în egală măsură a personalului medical.

Ca atare, vă rog să asigurați: Protejarea medicilor și a personalului medical. Faceți tot ce este necesar pentru a le asigura echipamentele. Doi - Testarea personalului medical trebuie să constituie o prioritate absolută! Vă spun că sub nicio formă nu trebuie să mai avem situații revoltătoare precum cea de la Spitalul Județean Suceava, sau de la Spitalul Gerota, sau, mai nou, Spitalul Sf. Ioan din București.

De asemenea, este imperativă dotarea de urgență cu echipamente de protecție și dezinfectanți necesari: achiziția unui număr corespunzător de măști de protecție, combinezoane, mănuși, echipamente medicale și substanțe dezinfectante. Vă rog foarte mult să identificați toate sursele de achiziție!”, a transmis șeful statului.

Totodată, Klaus Iohannis le-a cerut managerilor de spitale să transmiă ordine clare către angajați cu privire la utilizarea mijloacelor de protecție și la procedurile pentru prevenirea infectării unităților spitalicești.

”În contextul în care s-au stabilit spitalele care vor fi implicate în diferite etape în internarea și tratarea pacienților COVID-19, este necesar să transmiteți ordine clare către angajați privind utilizarea mijloacelor de protecție.

Să vă informați asupra substanțelor care trebuie achiziționate, asupra sumelor care v-au fost destinate de la Ministerul Sănătății și a procedurilor de achiziție. Asigurarea unui număr corespunzător de paturi de ATI și stabilirea circuitelor funcționale sunt extrem de importante.

Să realizați instruirea personalului și să informați în timp util asupra procedurilor pentru prevenirea infectării în unități spitalicești, ca și asupra protocoalelor de diagnostic și tratament pentru COVID-19. Aceste măsuri, evident, trebuie să fie asigurate nu doar de dumneavoastră, managerii, ci sub coordonarea strictă, clară a Ministerului Sănătății.

Este foarte important să asigurați programul în ture, pentru evitarea riscului apariției unor stări de epuizare fizică și psihică a cadrelor medicale.

Este nevoie să amenajați zone de triaj în toate unitățile de asistență medicală și de urgență pentru identificarea timpurie, izolarea și îngrijirea pacienților.

Trebuie să acoperiți deficitul de personal, în condițiile instituite de Decretul Prezidențial, cu posibilitatea angajării de personal medical. Puteți să apelați la voluntari, la studenți, la cadre medicale militare în rezervă”, a mai spus Klaus Iohannis.

De asemenea, președintele a subliniat că este important ca angajații din spitale să nu intre în panică și să încerce să păstreze, atât cât este posibil, un climat plăcut de lucru.

”Un lucru extrem de important este stăpânirea de sine. Evitați panica! Asigurați un climat de lucru plăcut la nivelul spitalului, cât se poate în aceste condiții de criză, care dă încredere și pacienților, dar și personalului medical.

Este esențială o bună comunicare cu autoritățile, cu toți angajații, dar și cu pacienții. Și pacienții vor să știe ce se întâmplă.

Mă bazez pe calitățile dumneavoastră manageriale și umane.

Este o luptă contra timp cum nu am avut niciodată până acum. Trebuie acționat rapid, este nevoie de adaptabilitate, de eliminarea oricăror obstacole rigide birocratice care pot bloca adoptarea unor măsuri absolut necesare”, a mai declarat Iohannis.

Klaus Iohannis a făcut și o serie de precizări de ordin tehnic.

”Experiența internațională, dar și situațiile înregistrate în țara noastră arată că personalul medical este cel mai expus infecției cu coronavirus, trebuie să fim conștienți de acest lucru.

Ca atare, cadrele medicale – și vorbesc de medici, asistente medicale, farmaciști, personal din laboratoare, alt personal medical -, care duc greul în această luptă cu coronavirusul, trebuie protejate cu prioritate, prin toate mijloacele posibile!

Prin redirecționarea echipamentelor și materialelor sanitare către medicii și asistentele care luptă în prima linie și asigurarea cu celeritate a unui număr corespunzător de măști de protecție, combinezoane, mănuși, echipamente medicale și substanțe dezinfectante. Știu că în unele spitale încă lucrurile nu sunt lămurite, dar știu la fel de bine că, prin grija Guvernului, se fac achiziții în aceste ore, pentru a veni în sprijinul personalului din spitale - și în ședința pe care am avut-o cu premierul și cu miniștrii în această dimineață am discutat lucrurile și veți avea în foarte scurt timp tot materialul de care aveți nevoie!

Altă chestiune - prin amenajarea unor zone de triaj în toate unitățile de asistență medicală puteți să îmbunătățiți net fluxul.

Prin instruirea personalului medical asupra procedurilor pentru prevenirea infectării la nivelul spitalelor – repet, pentru a preveni situații inadmisibile, cum am avut în zilele acestea în unele spitale din România, din păcate. Iar prin asigurarea unui program de lucru care să protejeze personalul medical de riscul apariției unor stări de epuizare fizică și psihică, veți putea să faceți față acestei crize până când ea se termină.

Și se va termina, și va depinde de noi toți câți români vor fi feriți de această infecție. La fel cum depinde și de oamenii simpli să se izoleze, să se protejeze, să stea acasă, să evite contactul cu alții și să respecte măsurile de igienă recomandate de medici. (...) Sunt alături de dumneavoastră, sunt alături de tot personalul din unitățile dumneavoastră și vă asigur: împreună vom face față acestei crize”, a mai spus Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.