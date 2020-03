Președintele Klaus Iohannis i-a cerut, marți, ministrului Sănătății, Victor Costache, în cadrul unei videoconferințe, să ia măsuri pentru ca medicii de familie să poată acorda consultații de la distanță, prin telefon sau alte mijloace, pacienților în cazul cărora nu este absolut necesară deplasarea la cabinet. Totul, în contextul în care, șeful statului anunțase anterior o înăsprire a măsurilor impuse în cadrul stării de urgență pentru limitarea răspândirii noului coronavirus pe teritoriul României.

Iohannis a precizat că, dacă se impune, se poate lua inclusiv măsura suspendării cardului de sănătate.

”Ca măsură preventivă, (...) domnule ministru Costache, facilitați în primul rând medicilor de familie, dar și medicilor din alte specialități, ca aceștia să poată acorda consultații de la distanță, prin telefon sau alte mijloace de comunicare, în condiții de siguranță, acelor pacienți care nu necesită neapărat deplasarea la medic. Este foarte important în special pentru persoanele peste 65 de ani, chestiune pe care am discutat-o și acum câteva ore, și în ședința pe care am avut-o împreună.

De asemenea, domnule ministru, grăbiți procedurile care să permită reglementarea urgentă a consultației la distanță, a posibilității transmiterii rețetelor prin mijloace electronice, chiar, dacă se impune, a suspendării cardului de sănătate, măsuri care să ofere un cadrul legal medicilor să facă aceste lucruri”, a spus Klaus Iohannis, în cadrul unei videoconferințe cu managerii de spitale, discuție la care au luat parte și mai mulți membri ai Guvernului.

Președintele a insistat asupra elaborării unui plan pentru situația în care sistemul medical românesc se va confrunta cu un număr foarte mare al infectărilor cu noul coronavirus.

”Este esențial să avem elaborat un plan în scenariul în care sistemul medical va fi pus sub presiune de un număr foarte mare de persoane infectate cu coronavirus.

Este un scenariu extrem, știu, pe care nu ni-l dorim, dar pentru care trebuie să fim pregătiți. Am luat și luăm în continuare toate măsurile de prevenție, de restricționare, care se pot lua pentru a îngrădi răspândirea virusului. Dar sistemul de spitale trebuie să fie pregătit pentru absolut orice scenariu.

Am văzut ce s-a întâmplat în alte țări, unde oamenii poate nu s-au pregătit chiar din timp și au apărut probleme majore.

Deci, pe scurt – este bine să fim pregătiți pentru orice scenariu”, a mai spus Klaus Iohannis.

Până marți, la ora 13.00, în România au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre acestea, 79 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 19 la București, 3 la Craiova, 2 la Constanța, una la Cluj și una la Iași).

Totodată, opt persoane contaminate cu COVID-19 au murit.

