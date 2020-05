Klaus Iohannis: CCR are obligația de revizui de îndată decizia referitoare la revocarea Laurei Codruța Kovesi de la conducerea DNA. Credibilitatea CCR este puternic zdruncinată (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, o declarație de presă de la Palatul Cotroceni, în urma discuțiilor cu reprezentanții mediului de afaceri cu privire la relansarea economiei în contextul crizei provocate de pandemia de coronavirus. Întâlnirea șefului statului cu reprezentanții mediului de afaceri are loc la o zi după ce premierul Ludovic Orban a declarat că din punct de vedere economic, România se află într-o situație mai bună decât ceea ce estimau unii specialiști. Șeful statului și-a început, însă, declarația cu o referire la decizia CEDO care i-a dat câștig de cauză Laurei Codruța Kovesi, stabilind că acesteia i-au fost încălcate drepturi fundamentale prin revocarea de la conducerea DNA.

”Astăzi, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că doamnei Kovesi i-au fost încălcate drepturi fundamentale în urma deciziei Curții Constituționale a României de revocare a sa din funcția de procuror-șef al DNA. Drepturile fundamentale ale omului depășesc frontiera unui stat. Accesul liber la justiție și libertatea de exprimare sunt valori esențiale pentru o societate democratică. Sfidând toate argumentele pe care le-am invocat la vremea respectivă, inclusiv pe cele care subliniau încălcarea liberului acces la justiție al doamnei Kovesi, Curtea Constituțională a decis revocarea sa din funcție, la propunerea unui ministru al Justiției de foarte tristă amintire”, a declarat Klaus Iohannis.

Șeful statului a subliniat că, în aceste condiții, credibilitatea Curții Constituționale este grav afectată și a solicitat CCR să revizuiască decizia referitoare la revocarea Laurei Codurța Kovesi de la conducerea DNA.

”O asemenea decizie a CEDO, fără precedent întrucât vizează chiar autoritatea care este garantul supremației Constituției, nu poate rămâne fără consecințe. Credibilitatea CCR, afectată oricum de unele decizii controversate luate în ultimii ani, este acum și mai puternic zdruncinată. Curtea Constituțională face parte din ansamblul autorităților statului român și este obligată să respecte la rândul ei Constituția. Din această perspectivă, CCR are obligația de a revizui de îndată nu numai decizia referitoare la revocarea doamnei Kövesi, dar și orice alte decizii luate în considerarea unor simple declarații, fie ele și politice”, a mai spus șeful statului.

De asemenea, Klaus Iohannis a amintit că la referendumul din mai 2019, românii au decis că atribuțiile CCR ar trebui modificate. Astfel, președintele a precizat că decizia pronunțată de CEDO arată că este nevoie de o reformă la nivel constituțional a CCR.

”Însă este evident că Parlamentul actual, în această configurație politică, dominată chiar de partidul care a patronat revocarea din funcție a doamnei Kovesi, a dovedit că nu este capabil să ia decizii pentru protejarea cetățenilor.

Acesta este partidul care vreme de trei ani a făcut un scop din bulversarea întregului sistem judiciar, prin construirea unei legislații penale menite să-i protejeze pe infractori, și nu pe cetățenii onești”, a mai spus Iohannis, adăugând că în ultimii trei ani, ”PSD a orchestrat comisii peste comisii de anchetă, menite să discrediteze pe toți cei care ar fi putut să-i împiedice să-și atingă scopul”.

”Nu mă aștept ca astăzi, când CEDO a hotărât că doamnei Kovesi i s-au încălcat drepturi fundamentale, PSD să se grăbească să înființeze o comisie parlamentară prin care să ancheteze de ce a fost posibil acest lucru”, a mai declarat Klaus Iohannis, declarându-se însă convins că românii îi vor sancționa prin vot pe social-democrați.

Despre compromiterea Curții Constituționale de către PSD a vorbit și premierul Ludovic Orban. În același context al decizie CEDO cu privire la revocarea Laurei Codurța Kovesi de la șefia DNA, șeful Guvernului a vorbit despre afectarea gravă a credibilității ”uneia dintre cele mai importante instituții ale statului român”.

”Iată că însăși Curtea Constituțională s-a compromis, prin propriile decizii luate care încalcă Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acest fapt afectează grav credibilitatea uneia dintre cele mai importante instituții ale statului român, iar de acest lucru se fac responsabili judecătorii CCR care au hotărât că pot decide în locul Președintelui României”, a spus Ludovic Orban.

În acest context, Ministerul Justiției a propus Guvernului eliberarea fostului ministru Tudorel Toader din funcția de membru al Comisiei de la Veneția. Tudorel Toader a fost cel care a inițiat, în febriarie 2018, procedura de destituire a Laurei Codruța Kovesi de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție.

Inițiativa a fost deja discutată premierul și este motivată de implicațiile pe care le-ar putea avea decizia luată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în speța „Kovesi vs România”, care ar putea afecta credibilitatea angajamentului pe care îl au guvernanții față de independența procurorilor și respectul regulilor de drept.

Într-o declarație pentru B1.ro, fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a precizat că decizia pronunțată de CEDO în cazul Kovesi nu va crea un precedent, pentru că nu este primul proces de acest fel pe care statul român îl pierde, dar stabilește că Laura Kodruța Kovesi a fost revocată prin încălcarea legii.

“Această decizie înseamnă că doamna Kovesi a fost revocată fără respectarea formelor legale. Nu am văzut încă decizia dar există posibilitatea să se impună să se dea măsuri reparatorii pentru ceea ce a pățit doamna Kovesi. Nu este prima dată când statul român este condamnat, este obligat pentru că au autoritățile sau justiția fac acte cu încălcarea legii sau a Constituției.

Decizia CEDO nu creează niciun precedent. De altfel nu suntem la prima dată când statul român este condamnat. Este în schimb prima dată când a fost revocat un înalt funcționar public prin încălcarea legii și este prima dată când se constată că a fost revocat prin încplcarea legii. Au mai fost astfel de situații, nu chiar la nivelul acesta”, a explicat fostul șef al CCR.

