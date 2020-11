Klaus Iohannis: Ceremonia de 1 decembrie, extrem de restrânsă, fără paradă militară

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat, miercuri seară, într-o conferință de presă organizată la Palatul Cotroceni, că, de Ziua Națională a României, ceremonia va fi una extrem de restrânsă, fără a avea loc o paradă militară.

Klaus Iohannis, despre Ziua Națională: O ceremonie scurtă, fără paradă militară și fără participarea publicului larg

Președintele României a spus că, în acest an, pe 1 decembrie, va avea loc o ceremonie scurtă, fără paradă militară și fără participarea publicului larg.

„În acest an, vom onora curajul și sacrificiile înaintașilor noștri făcând noi înșine sacrificiul de a renunța la bucuria participării împreună la manifestările publice naționale, însă cu siguranță vom fi împreună în spirit ca o națiune puternică, mereu unită și solidară atunci când în joc este chiar salvarea țării noastre. Din acest motiv, am decis ca ceremonia care avea loc în fiecare an la Arcul de Triumf să fie una extrem de restrânsă, la care sunt invitați ambasadori străini, medici și personal medical. Va fi așadar o ceremonie scurtă, fără paradă militară și din păcate fără participarea publicului larg”, a afirmat șeful statului.