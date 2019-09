Klaus Iohannis anunță că îl decorează pe diplomatul român ucis în atentatul terorist din Afganistan 

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, într-o declarație de presă de la Palatul Cotroceni că îl va decora post-mortem pe diplomatul ropmân care a fost ucis în atentatul terorist din capitala Afganistanului.

”Transmit condoleanțe familiei reprezentantului misiunii diplomatice a României care și-a pierdut viața în urma atentatului terorist de la Kabul.

În semn de recunoștință și apreciere pentru dăruirea și curajul său, pentru spiritul de sacrificiu dovedit, am decis să-l decorez post-mortem cu Ordinul Național «Steaua României» în grad de Cavaler, cu însemn de război.

Totodată, îi urez multă sănătate și recuperare cât mai rapidă românului nostru rănit în același atac sângeros”, a anunțat șeful statului.

