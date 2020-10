Președintele Klaus Iohannis a depus o coroană de flori în memoria victimelor din Colectiv (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a depus, vineri dimineață, o coroană de flori în memoria victimelor de la clubul Colectiv, la cinci ani de la tragedia care a îndurerat o țară întreagă. Tot în această zi, șeful statului promulgă legea care prevede că tot tratamentul persoanelor rănite în incendiu, fie că e în țară sau în străinătate, va fi suportat din bugetul Ministerului Sănătății.

UPDATE, 30 octombrie, ora 09.09: Președintele Klaus Iohannis a depus o coronă de flori în memoria victimelor de la Colectiv și a ținut un mic moment de reculegere. Nu a făcut nicio declarație.

