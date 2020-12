Klaus Iohannis, despre campania de vaccinare anti-COVID din România: „Va fi o tranșă simbolică, pentru începerea vaccinării. 10.000 de doze ajung pentru 5000 de persoane”

Președintele României a fost întrebat, miercuri, despre detaliile referitoare la campania de vaccinare anti-COVID din România, în contextul în care primele doze de vaccin ar putea ajunge după Crăciun pe teritoriul țării noastre.

„Există o șansă mare ca primul vaccin să fie aprobat de Autoritatea Europeană chiar înainte de Crăciun, iar între Crăciun și Revelion să fie distribuită prima șarjă, aproximativ 10.000 de doze. Va fi o tranșă simbolică, pentru începerea simbolică a vaccinării. 10.000 de doze ajung pentru 5000 de persoane. Următoarea tranșă este așteptată în ianuarie și va fi folosită în principal pentru a vaccina tot personalul medical, inclusiv din azilele de bătrâni, și persoanele care fac parte din grupele mari de risc”, a declarat șeful statului, care a mai punctat faptul că „această campanie este bine pregătită”.

„Deja se lucrează la pregătirea primelor simulări. Vor fi simulare centre de vaccinare, acțiuni mai ample, transport. Lucrurile sunt bine pregătite, doar să vină vaccinul”, a mai declarat Iohannis.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă ar putea rămâne șef al Guvernului până la finalul campaniei de vaccinare anti-COVID, șeful statului a spus:

„În plină negociere, dați-mi voie ca măcar eu să mă abțin de la sfaturi care nu mi-au fost cerute”.

