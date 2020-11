Klaus Iohannis, despre carantinarea Bucureștiului:  E o măsură care și-a dovedit eficiența, însă problematic este efectul economic. Experții recomandă după o analiză atentă, unde se impune și unde nu se impune carantinarea

Klaus Iohannis a susținut, duminică dimineață, o scurtă conferință de presă, după o vizită la Institutul Clinic Fundeni. Întrebat dacă este posibilitatea ca Bucureștiul să fie carantinat în periaoda, următoare, președintele țării a declarat că doar măsura se aplică doar dacă dacă experții consideră că este necesar.

"Carantinarea e o măsură complexă de restricționare a circulației, care permite controlul răspândirii pandemiei într-o localitate. Avem deja măsuri de carantinare luate și au început să apară primele rezultate. Acolo unde s-au luat măsuri de carantinare, creșterea necontrolată de cazuri de pe o săptămână pe alta a încetat. Urmând sa se mențină restricțiile pana când numărul de infectări începe sa scadă dar nu doar într-o zi ci mai mult consecutive, in asa fel încât sa se poate considera ca infecția nu se mai răspândește galopant.

E o măsură care și-a dovedit eficiența, însă problematic este efectul economic fiindcă restricționările respective au un efect economic măsurabil. Experții recomandă după o analiză atentă unde se impune și unde nu se impune carantinarea. Din păcate, sunt destul de multe localități propuse pentru carantinare și cred că peste tot, într-un timp relativ scurt, de regulă 2-3 săptămâni, lucrurile reintră într-o oarecare normalitate. Pandemia nu dispare, însă se reintra pe cifre care corespund mediei naționale și in acest fel putem să ținem epidemia sub control, acționând local și regional", a declarat șeful statului.

