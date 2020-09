Klaus Iohannis, despre creșterea punctului de pensie cu 14%: „Statul poate să plătească numai atât cât este la dispoziție, și nu mai mult” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a oferit detalii cu privire la decizia de creștere punctului de pensie cu 14% și a explicat cum vedea și reacția social-democraților.

„ Este un demers politicianist, populist, electoralist fără niciun fundament. Am mai discutat aceste chestiuni. Statul poate să plătească numai atât cât este la dispoziție, și nu mai mult. Guvernul a motivat în nenumărate rânduri de ce creșterea pensiilor este doar de atât cât este. Chiar i-am auzit pe unii din partidul menționat de dvs afirmând cu nesimțire în spațiul public că pensiile au fost tăiate. Nu, pensiile au fost majorate și fiecare pensionar va putea să verifice pe fluturaș că i-a crescut pensia, dar mai mult decât atât, au explicat și premierul și ministrul Finanțelor, nu s-a putut merge pe majorare. Sigur, după ce economia își va reveni, se vor găsi soluții pentru a reveni cu majorările care sunt așteptate, toată lumea le așteaptă și putem să înțelegem acest lucru. Însă să vii acum în Parlament și să spun că din opoziție știi mai bine ca Guvernul câți bani sunt, mi se pare un demers total contraproductiv. ”, a explicat președintele Klaus Iohannis.

