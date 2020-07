Klaus Iohannis, despre deschiderea anului școlar: Sigur nu va începe în condiții normale (VIDEO)

Președintele României Klaus Iohannis a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că, în acest an, școala nu va începe în condiții normale, precizând că pandemia de coronavirus nu va dispărea până în septembrie.

Președintele a afirmat că s-au făcut progrese importante în conturarea unor strategii și unor scenarii.

”Vom avea o discuție săptămâna viitoare, când sper să conturăm câteva scenarii care pot fi comunicate apoi public. Școala sigur nu va începe în condiții normale, pentru că pandemia nu va dispărea până în septembrie”, a spus el.

Acesta a mai menționat că ar fi foarte complicat ca școala să fie numai online, în acest context vorbindu-se despre un scenariu mixt.

”Ne îndreptăm spre un scenariu mixt, unde probabil, în funcție de condițiile locale vom avea mai multă școală online sau cu prezență fizică sau un sistem mixt. Măsurile pe care le vom lua sunt gândite în primul rând pentru siguranța copiilor, a profesorilor”, a declarat Klaus Iohannis.

