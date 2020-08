Klaus Iohannis, despre începerea școlii: Copiii trebuie să învețe, să se întâlnească cu alți copii. Este foarte clar că școala nu va începe ca de obicei (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, susținuta la Palatul Cotroceni, că școala nu va începe ca de obicei, când toată lumea se aduna în curtea școlii, însă copiii trebuie să învețe, să se întâlnească cu alți copii.

Președintele României a afirmat că școala nu va începe ca de obicei, însă copiii trebuie să învețe și să se întâlnească cu alți copii, iar pentru acest lucru ”este nevoie de regulamente, de ordine, de proceduri speciale, la care lucrează Ministerul Educației și Ministerul Sănătății”.

”Este foarte clar că școala nu va începe ca de obicei, când toată lumea se aduna în curtea școlii, bucuroși că începe școala. Este inadmisibil să avem o generație pierdută. Se vorbește deja în mediile de specialitate despre generația pandemiei. Copiii trebuie să învețe, să se întâlnească cu alți copii. Pentru a face posibil acest lucru, este nevoie de regulamente, de ordine, de proceduri speciale, la care lucrează Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Proiectele de regulamente se discută și vor fi făcute publice. Măsurile nu sunt complicate. Regulile de bază sunt aceleași: masca, distanța, igiena. Restul sunt chestiuni de specialitate”, a spus Iohannis.

El a mai adăugat că atunci când un elev acuză simptome, ”trebuie trimis la medic ca să verifice care este problema. În situația unei epidemii, cu atât mai mult”.

”Încurajez pe toți să își trimită copiii la școală dacă sunt sănătoși”, a menționat acesta.

