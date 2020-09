Klaus Iohannis, despre închiderea școlilor după alegeri: Acest scenariu nu este posibil. PSD e nu doar iresponsabil în Parlament, ci se ocupă de împrăștierea de minciuni în public (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis acuză PSD de iresponsabilitate și de faptul că ”se ocupă de împrăștierea de minciuni în public”. Totul în contextul în care liderul social-democrat, Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că după alegerile locale școlile se vor închide, iar cursurile ar urma să se facă exclusiv online. Șeful statului spune că această posibilitate nu este luată în calcul de autorități.

Întrebat, în conferința de presă de miercuri, dacă acest scenariu este posibil, Klaus Iohannis a răspuns: „Nu, acest scenariu nu este posibil. Nu este stilul meu să dau replini în conferințe de presă, dacă vă dați seama dacă liderul PSD trebuie să recurgă la astfel de speculații și minciuni pentru a se face auzit între votanți, este totuși un semnal îngrijorător. Școlile nu se închid, se trece la învățământ online în zilele dinaintea votării și imediat după votare, din motive practice: înainte de ziua votuli, pentru a permite pregătirile pentru secțiile de vot, instalarea cabinelor, a circuitelor, a măsurilor sanitare, iar după votare - pentru a permite dezinfecția profundă în spațiile care au fost folosite. Se trece în online unde sunt secții de votare, după care toată lumea revine la școală, așa cum funcționează și în această săptămână. Constat că PSD e nu doar iresponsabil în Parlament, ci se ocupă de împrăștierea de minciuni în public”.

