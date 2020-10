Klaus Iohannis, despre infecțiile nosocomiale: „Mi se pare o temă de o gravitate deosebită și voi insista să fie tratată ca atare”

În timpul conferinței de presă de mierucir, 21 octombrie, președintele Klaus Iohannis a discutat și despre infecțiile nosocomiale, asociate pacienților diagnosticați cu COVID-19, dar și despre faptul că Ministerul Sănătății a anunțat că vor începe o evaluare, în spitale.

„Am obținut material amplu despre felul în care se raportează infecțiile nosocomiale. Câteva concluzii simple: mie mi se pare o temă de o gravitate deosebită și voi insista să fie tratată ca atare”, a declarat Klaus Iohannis.

