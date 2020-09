Klaus Iohannis, despre licitația privind măștile sanitare: „Cu siguranță se găsesc soluții” (VIDEO)

Întrebat despre responsabilitate autorităților și ce vor face acestea, având în vedere că firma care a câștigat licitația pentru livrarea măștilor sanitare, a anunțat că nu poate livra toate măștile la timp, până la data de 3 septembrie, așa cum le-a cerut ministrul Sănătății.

„Autoritățile vor face ce scrie în contract, fiindcă aceste achiziții se fac în baza unui contract, dar înțeleg că s-a început livrarea acestor măști și este evident responsabilitatea firmei care a contractat să livreze așa cum s-a angajat. În rest, sigur, sunt detalii pe care le pot explica cei care au încheiat contractul. Cu siguranță se găsesc soluții, se vor găsi soluții și la Guvern, se vor găsi soluții și în administrațiile locale, și înțeleg că deja multe administrații au început să procure aceste măști pentru a le pune la dispoziția elevilor, respectiv a dascălilor”, a explicat președintele Klaus Iohannis.

În timpul conferinței de presă din data de 2 septembrie, președintele a fost întrebat și despre redeschiderea școlilor, în contextul în care numărul cazurilor de COVID-19 este în continuare ridicat.

„Este evident că foarte multă lume își pune întrebarea „ce facem”. Deocamdată, experții, epidemiologii spun că se poate începe anul școlar și eu sunt de părere că în 14 septembrie școala trebuie să începe. Dacă, „Doamne, ferește!” , crește numărul de persoane care au fost detectate cu acest virus sau crește numărul persoanelor internate la terapie intensivă sigur că s-ar putea, pentru scurt timp, aplica la metode care au mai fost folosite, învățământul online, Săptămâna Altfel, care există ca structură în anul școlar, dar eu sper să nu fie cazul să ajungem acolo”, a declarat Klaus Iohannis în timpul conferinței de presă.

