Klaus Iohannis, despre magistrala de metrou Drumul Taberei: Este cea mai mare realizare de acest tip din România, de după Revoluție. Această linie risca să devină o legendă a amânărilor (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a fost prezent, marți, la inauguarea magistralei 5 de metrou, din Drumul Taberei. Șeful statului a precizat că aceasta este cea mai importantă realizare din domeniul infrastructurii de după 1989, menționând că M5 risca să devină „o legendă a amânărilor”.

”Este cert, după Revoluție, cea mai mare realizare de acest tip din România. Nu a fost ușor. Această linie risca să devină un fel de legendă, o legendă a amânărilor. A venit un guvern hotărât care a dorit sa dovedească că și astfel de lucrări pot fi realizate cu succes. Această realizare contribuie la îmbunățire a vieții în București și e foarte important să se continue pe această linie”, a declarat Klaus Iohannis.

În acest context, șeful statului a subliniat faptul că o mare parte din investiția pentru magistrala 5 de metrou a fost finanțată din fonduri europene, precizând că România are în continuare la dispoziție sume consistente care pot fi folosite și pentru alte proiecte de infrastructură.

”Trebuie să ajungem și cu infrastructura de transport în secolul 21. Mobilitatea devine din ce în ce mai importantă pentru fiecare român. Guvernul va trebuie să insiste foarte mult și eu voi insista foarte mult pentru că avem nevoie de foarte multă infrastructură de transport.

O bună parte din această investiție s-a finanțat din fonduri europene. Avem în continuare fonduri europene la dispoziție și avem sume imense, deci se poate continua dezvoltarea infrastructurii în România”, a mai spus Iohannis.

Totodată, președintele a ținut să le amintească bucureștenilor că ne aflăm încă în plină pandemie de coronavirus, ca atare este important să respecte toate regulile de protecție sanitară și distanțare și atunci când circulă cu metroul.

”Pentru că perioada in care trăim este un complicată, ma refer la pandemie, și pe această linie este important să circulăm în siguranță și să fim protejați. Dragi bucureșteni, vă rog să nu uitați masca, igiena, distanțarea, pentru a trece cu bine prin această perioadă”, a mai precizat Klaus Iohannis.DESPĂRȚIRE ȘOC în showbizul românesc! Nimeni NU se aștepta ca ei să se despartă după 33 de ani de căsnicie

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.