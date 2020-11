Klaus Iohannis, despre măștile neconforme: „Ele pur și simplu trebuie retrase din comerț” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis, a declarat, miercuri seară, într-o conferință de presă organizată la Palatul Cotroceni, că măștile neconforme trebuie retrase din comerț, iar comercianții trebuie amendați.

„Ele pur și simplu trebuie retrase din comerț, comercianții amendați ca să își revină. (...) Trebuie să facem diferența între măști de protecție, cum sunt acestea pe care le purtăm noi, și pur și simplu obiecte cu care poți să acoperi fața sau gura, care sigur au un grad mult mai redus de protecție”, a spus șeful statului.

