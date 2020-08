Klaus Iohannis, despre moțiunea de cenzură: Vom vedea dacă este neconstituțională sau nu (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, susținuta la Palatul Cotroceni, că există dubii în spațiul public cu privire la constituționalitatea depunerii moțiunii de cenzură, în contextul în care nu s-a depus niciodată în vacanța parlamentară, în sesiune extraordinară o moțiune de cenzură, acesta adăuhând că ”vom vedea dacă este neconstituțională sau nu”.

Președintele României a afirmat că moțiunea de cenzură i se pare neavenită din motive foarte simple.

”Această moțiune de cenzură mi se pare neavenită din motive foarte simple. Dacă țara este cuprinsă de o epidemie și suntem în criză economică, nu vii, din opozție să depui moțiune de cenzură. Asta arată doar că acest partid care a depus moțiunea, PSD, nu este doar cinic, este și iresponsabil.

PSD caută probabil soluții pentru baronii care se simt deconectați de resursele publice și probabil suferă.

Pe lângă asta, există dubii în spațiul pubic cu privire la constituționalitatea acestui demers. Nu s-a depus niciodată în vacanța parlamentară, în sesiune extraordinară o moțiune de cenzură. Sunt specialiști care spun că este discutabil, alții spun că este fezabil. Vom vedea dacă este neconstituțională sau nu”, a spus el.

Klaus Iohannis a mai menționat că ”ce se întâmplă după moțiune vom discuta după ce se dezbate, se discută, eventual se votează această moțiune”.

