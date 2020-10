Klaus Iohannis, despre obligativitatea purtării măștii în România, inclusiv în spații deschise: Dacă experții ar recomanda așa ceva, eu sunt de acord (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seară că dacă specialiștii vor decide că este necesar ca masca de protecție să fie purtată în aer liber și în locurile mai puțin aglomerate, el va susține această măsură pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.

Întrebat, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, dacă consideră că în România ar trebui să se impună obligativitatea purtării măștii în aer lliber, peste tot, în zonele în care există o rată mare de răspândire a virusului, șeful statului a răspuns: „Avem și noi localități unde purtarea măștii în aer liber este obligatorie. Este o măsură care, dacă va fi recomandată de experți, va fi impusă. În principiu, dacă experții ar recomanda așa ceva, eu sunt de acord. Dacă Comitetul Național, cu experții din Comitetul Național, vor recomanda această măsură generalizată, atunci, cu siguranță, politicienii vor dispune această măsură. Acum nu există această recomandare. Există în unele localități”.

Italia este unul dintre statele care au impus o măsură de acest fel. Purtarea măștilor de protecție este obligatorie în exterior, la Roma și în regiunea Lazio.

În România, în ultimele zile, autoritățile din tot mai multe județe au impus obligativitatea purtării măștilor de protecție în apropierea unităților de învățământ. Măsurile de acest fel au fost luate până acum în București, în Botoșani, Galați și în unele localități din Sibiu și Prahova.

Noi restricții în București, anunțate de prefect. Se va impune CARANTINA?

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.