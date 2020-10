În timpul conferinței de presă de miercuri, 7 octombrie, președintele Klaus Iohannis a fost întrebat dacă, în ultimele luni, în România s-ar putea impune măsuri mai stricte, inclusiv cele extreme, precum circulația liberă dintr-o localitate în alta:

„Pe măsură ce rata infectării va crește este destul de probabil să apară noi și noi restricții, că sănătatea e pe primul loc. Trebuie să urmărim recomandările experților pentru a preveni supraaglomerarea spitalelor cuăspândirea necontralată a acestei boli. Cred că toate măsurile trebuie să fie proporționale cu incidența bolii, nu trebuie să luăm prea multe măsuri sau să introducem prea multe restrcțiidintr-o dată. Nu îmi doresc absolut deloc să ajungem la situația în care nu mai este permisă deplasarea între localități. Dar trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt. Și acum axită localități în carantină, din cauza incidenței mari a bolii, cum am avut și în lunile trecute și atunci deplasarea dintr-o localitate în carantină, într-o altă localitate nu este permisă, cum nu este permisă nici intrarea în localitatea carantinată, decât pentru anumite persoane și în anumite condiții. Este o măsură extremă care se ia doar atunci când experții nu cred ca poate fi controlată și altfel răspândirea”, a declarat președintele.

