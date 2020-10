Klaus Iohannis, despre problema calculării indicelui de infectare cu COVID-19, în Capitală: Cei de la INSP nu au nici ei toate datele// Aștept ca Guvernul să clarifice acestă problemă de urgență

Klaus Iohannis a vorbit, marți seară, într-o conferină de presă despre situația apărută în Capitală, unde Grupul de Comunicare Strategică și Institutul de Sănătate publică au raportat, marți, valori ale indicelui de infecatare cu COVID-19, raportat la 1000 de locuitori. Șeful statului a declarat că așteaptă soluționarea acestei probleme, de urgență.

"Da, este ciudat că două instituții guvernamentale dau două rezultate diferite. După părerea mea, este urgentă nevoie de corelare a datelor între aceste instituții și aștept ca Guvernul să clarifice aceste probleme de urgență", a declarat președintele.

Întrebat dacă i s-a comunicat de la INSP indicatorul care arată pentru ce procent din populație se cunoaște sursa infectării, Iohannis a răspuns afirmativ, însă a mărturisit că pandemia este greu de gestionat și nici măcar INSP-ul nu are toate datele.

"Să vă răspund în două faze. Prima fază, este un virus nou, în ghilimele în termeni medical, fiindcă nu se cunosc încă toate datele, nu se cunosc absolut toate statisticile și în fiecare zi, în fiecare săptămână cercetătorii găsesc date noi, fac studii noi și în acest fel informația devine din ce în ce mai bogată. Aceste lucruri sunt evident pozitive și cei de la INSP mi-au prezentat câteva studii științifice care se realizează și la ei, dar care s-au realizat și în altă parte. Este un proces continuu. Nu au nici ei toate datele, cum nu are nimeni încă, toate datele. Lucrurile sunt în desfășurare și acest fapt face să devină destul de dificil de gestionat această pandemie. Dacă ar fi fost simplu, n-am fi avut atâtea cazuri și n-ar fi avut alții cu sisteme medicale mai performante atâtea cazuri", a mai spus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.