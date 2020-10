Klaus Iohannis, despre purtarea măștii în spațiile publice deschise: ”Este o recomandare pe care o fac” (VIDEO)

Președintele României Klaus Iohannis a declarat, marți, într-o conferință de presă, că recomandă portul măștii de protecție în spațiile publice deschise pentru prevenirea răspândirii pandemiei de coronavirus.

”Este recomandarea pe care am făcut-o imediat după ce am finalizat vizita și discuția de la INSP, unde am discutat cu experții de acolo. Este o recomandare pe care o fac, fiindcă eu sunt de aceeași părere ca experții de la INSP că este bine să purtăm mască de protecție de acest tip când suntem în preajma altor persoane, indiferent că suntem înăuntru sau afară”, a spus Iohannis.

