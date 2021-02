Klaus Iohannis, despre redeschiderea școlilor: Situația este bună. Peste 10.000 de școli funcționează cu prezență fizică, aproximativ 6.000 de unități funcționează în scenariul galben (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la finalul discuțiilor cu ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, că discuțiile s-au axat pe revenirea elevilor, fizic, în școli, precum și pe locul ”României Educate” în Planul Național de Redresare și Reziliență.

”Am abordat două teme mari: prima este școala fizic. Am făcut o analiză asupra școlii care a început de luni în format fizic. Am vrut să știm câți copii se duc la școală, câte școli au fost închise. A doua mare temă, care va avea un impact imens este locul României Eudcate în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ne-am uitat la școlile din România care s-au redeschis fizic pentru copii în semestrul 2. Situația este bună. Peste 10.000 de școli funcționează fizic, aproximativ 6.000 de unități care funcționează în scenariul galben, asta însemnând că o parte semnificativă din copii merg fizic la școlă, iar unii rămân în sistemul online. Peste 2 milioane de elevi au reînceput fizic școala de luni, 8 februarie, adică peste 70% din totalul elevilor din România. Ceilalți, care au rămas în online, își continuă studiile în această formă. Cu toții, sigur, ne dorim ca localitățile care sunt în scenarii galbene sau în scenariul roșu sau unele chiar carantinate să aibă o evoluție pozitivă și să iasă din aceste scenarii”, a declarat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.