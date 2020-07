Klaus Iohannis, despre reimpunerea stării de urgență: E o ultimă soluție (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a susținut miercuri o conferință de presă în care a declarat că reintrarea României în starea de urgență este o ultimă soluție. Acesta a spus că este încrezător că ”împreună vom reuși să stăpânim rezonabil această pandemie”.

Președintele României a afirmat că decizia reintrării în starea de urgență se poate lua doar în măsura în care specialiștii îi spun că nu există altă soluție, însă el vrea să creadă că nu se va ajunge acolo.

”Vreau să cred că românii, împreună cu autoritățile, vor respecta normele și pentru a nu ajunfe în situația în care să nu putem controla răspândirea bolii. Sunt încrezător că împreună vom reuși să stăpânim rezonabil această pandemie. Reintrarea în starea de urgență, care ar afecta și libertăți și drepturi civile, e o ultimă soluție, când nu mai avem nici o altă posibilitate să reintrăm în zona de control a pandemiei”, a menționat Klaus Iohannis.

Acesta a mai precizat că nu consideră că în România există o situație scăpată de sub control, însă sunt focare unde numărul de pacienți e foarte mare.

”Sistemul național face față, pacienții care nu găsesc loc în spitalul din imediata apropiere sunt transferați în alte unități. Pentru a verifica și eu care e situația pe zone, ep spitale, am convocat pentru mâine o ședință. Deocamdată nu am semnale că situația e scăpată de sub control”, a declarat el.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.A vrut să fie mai frumoasă şi şi-a injectat ulei de gătit în faţă. Cum a arătat după? Ca un monstru