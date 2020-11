Klaus Iohannis, despre restricțiile din perioada sărbătorilor de iarnă: Nu putem vorbi de o relaxare, e puțin probabil ca până la finalul lui decembrie să se renunțe la restricții

Klaus Iohannis a declarat, miercuri seară, în cadrul unei conferințe de presă, că în perioada sărbătorilor de iarnă, restricțiile impuse din cauza pandemiei nu vor fi ridicate, dar nici nu se vor înăspri.

"După cum vedem pe grafic, măsurile în vigoare au dus la reducerea numărului de infecții. În aceste condiții, experții sunt de părere că în perioada următoare nu e nevoie de noi restricții. Chiar dacă acum avem motive de optimism moderat, nu este momentul să discutăm de relaxări generalizate. Dar trebuie să fim precauții, nu se vor lua înapoi restricțiile, numărul de infectări e în continuare foarte mare, ATI-urile sunt aproape pline, numărul de decese e foarte mare. Deci nu putem vorbi de o relaxare, e puțin probabil ca până la finalul lui decembrie să se renunțe la restricții. Evoluția se analizează de specialiști, mai ales de INSP, și cel puțin o dată pe săptămână se emit recomandări noi", a declarat șeful statului.

