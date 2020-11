Klaus Iohannis a răspuns, luni, în cadrul unei conferințe de presă la întrebarile adresate de jurnaliști. În ceea ce privește situația pacienților infectatați cu COVID, care sunt tratați în corturi pentru că nu au locuri în spitale, chiar dacă vremea este foarte rece, președintele a declarat că este la curent cu această problemă și încearcă să găsească o soluție îmnpreună cu ministrul Sănătății. Întrebat care care fi aceste soluțiile, președintele nu a dorit să comenteze.

"Se lucrează la soluții. Chiar azi am discutat cu domnul ministru. Este clar ca nu putem să lăsăm oamenii, iarna în corturi care nu sunt suficient de bine încălzite. Deja se lucrează la soluții și sunt sigur că în cel mai scurt timp nu vor mai exista pacienți care stau in cort in frig", a declarat Iohannis.

