Klaus Iohannis, despre situația de pe plan local din punct de vedere al capacității de testare: Este un sistem care a fost elaborat de experți recunoscuți și care se bazează pe criterii obiective (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat, miercuri seară, într-o conferință de presă, că sistemul testării cazurilor de coronavirus este unul elaborat de experți recunoscuți de la noi și care se bazează pe criterii obiective.

”Acest sistem pe care l-ați prezentat succint este un sistem care a fost elaborat de experți recunoscuți de la noi și care se bazează pe criterii obiective. Sigur, putem să ne întrebăm cât de perfect este sistemul. Cred că nu există niciun sistem perfect în pandemie, însă până în momentul de față se vede că aceste criterii au reflectat destul de acurat realitatea din teren”, a spus șeful statului.

