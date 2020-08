Klaus Iohannis, despre situația din Belarus: Este necesară începerea unor investigații transparente. Am solicitat încetarea imediată a violențelor împotriva protestatarilor pașnici (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, susținuta la Palatul Cotroceni, că a discutat cu liderii europeni despre situația din Belarus și a solicitat încetarea imediată a violențelor împotriva protestatarilor pașnici. Acesta este de părere că este necesară începerea unor investigații transparente.

Președintele României a spus că este necesară începerea unor investigații transparente și trebuie luate măsuri suplimentare din partea UE, inclusiv adoptarea de sancțiuni.

”Am discutat cu liderii europeni, în principal despre situația îngrijorătoare din Belarus. Fraudarea alegerilor prezidențiale, reprimarea violentă a protestelor, nu pot fi lăsate fără un răspuns din partea UE. Am solicitat încetarea imediată a violențelor împotriva protestatarilor pașnici și eliberarea persoanelor reținute ilegal. Este necesară inceperea unor investigații transparente. Trebuie luate măsuri suplimentare din partea UE, inclusiv adoptarea de sancțiuni. Este extrem de important inițierea unui dialog real între autoritățile din Belarus, opoziție, societatea civilă și reprezentanți ai protestatarilor. Este singura soluție pentru realizarea unei tranziții pașnice”.

